戀講嘢｜網紅西童現身大戰193 火紅戰衣遮唔住澎湃身段！
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ViuTV節目《戀講嘢》又有重量級嘉賓，今集（47集）邀請到身段噴血的網紅西童（梁茜童）現身，大談「性感有罪」！
網紅西童現身《戀講嘢》大談「性感有罪」？
網紅西童（本名：梁茜童）憑傲人身段經常在社交平台分享火辣照而成名，7年前一張謝師宴合照令她在討論區爆紅，令網民狂追，每次有新相都有人出post談論。西童現身今集（47集）《戀講嘢》，為配合節目主題「性感有罪」，她身穿火紅運動內衣再加外套上陣，澎湃身段若隱若現。
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西童7年前謝師宴一相成名
西童傲人身形令網民爭相追捧，2015年她於社交平台貼出謝師宴相片，繼而於討論區瘋傳自此成名，每逢討論區有關於謝師宴的帖文，「西童grad din」相都會出現。
西童開網店晒噴血身形做生招牌
西童除了網紅身份之外仲百足咁多爪，開設服裝品牌網店，做打碟DJ又做紋身學徒等等。西童的網店主打女性休閒服及泳衣，她更親身做生招牌，大騷噴血身段。
點擊睇更多西童做生招牌相片：
西童曾拍住微辣霍哥大騷私伙內衣
西童曾與微辣霍哥合作拍片，片分享如何選購內衣，內衣的種類，更大方分享她平時所穿的內衣，引人無限聯想。其中一段二人更交換上衣，霍哥光著上身而西童只穿上白色吊帶背心，畫面令人想入非非，就連霍哥都話：「呢個畫面好不妙，會俾你男朋友打！」
西童素顏真身曝光！
西童人紅千自然受關注，有網民翻出她5年前有份拍攝YouTube短片﹐片中她未有濃妝豔抹﹐加上身穿運動服身材原形畢露，手臂及腰間贅肉都一覽無遺，與她IG的完美女神形象有反差。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、影片截圖、網頁截圖
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