71歲成龍自爆一句話毀父子關係 與兒子房祖名斷聯形同陌路
成龍怕接兒子電話直言有問題才會致電
成龍在台上坦承與房祖名甚少互動，平日無事不會主動聯絡兒子，反而害怕兒子突然來電。他無奈地說：「他一打電話給我就有問題。」由於成龍沒有使用社交平台，兒子平日發照片或送禮物都要透過助理傳達，父子很少直接聯繫。這種疏離關係令人唏噓，堂堂國際巨星竟然與親生兒子溝通要靠第三者，可見兩人關係已經惡化到何種地步。
父親節祝福變責罵房祖名被罵走後斷聯
最令成龍後悔的一次衝突發生在父親節，當時房祖名難得主動致電送上祝福，豈料成龍卻因語氣過重把兒子鬧走。他憶述當時破口大罵：「以後生日不要打給我，父親節不要打給我，每天打給我，知道嗎！」成龍原意是希望兒子平日多關心，但語氣太強硬，結果弄巧成拙。房祖名從此真的沒有再打過電話來，父子徹底斷了聯絡，僅靠助理作中間人傳話。成龍坦言當時「覺得很帥」，如今回想起來卻滿懷悔意。
成龍承認教仔方式如軍訓兒子見面就躲
成龍自揭過往教育方式有問題，他暱稱兒子為「小房子」，表示「我自己教小房子，就是很那種軍訓樣」。由於相處時間不長，加上成龍要求極高，甚至把房祖名當作成家班去訓練，就算兒子長大了仍不斷責罵。成龍承認「我見到兒子就罵，上電視就說他，沒有一句好話」，結果令房祖名見到父親就害怕，主動躲開。這種嚴厲的管教方式最終適得其反，不但沒有拉近父子距離，反而令兩人漸行漸遠。
年邁成龍頓悟放下執著只盼兒子平安
隨著年歲增長，成龍的執著性格慢慢軟化，心態變得平和。他承認「後來我錯了，原來教育不是這樣子，應該讓他自由發揮，讓他自由去創作」。如今房祖名已經43歲，成龍表示對兒子已沒有要求，「現在就是希望他平平安安，開心就好」。這位昔日的嚴父最終學會放下，也希望能修補與兒子的關係，但傷害已經造成，要重建信任談何容易。
網民心酸留言同情父子倆錯過歲月
成龍的真情剖白在網上引起熱烈討論，不少網民留言表示同情。有人寫道：「成龍哥這麼多年來第一次聽他這樣談兒子，真的很心酸」，也有網民感嘆「父子倆都錯過了太多美好時光」。部分網民則認為成龍能夠公開承認錯誤值得讚賞，「知錯能改善莫大焉，希望父子倆能重修舊好」。不過也有聲音指出，房祖名當年因吸毒事件令成龍蒙羞，父子關係惡化並非單方面責任。