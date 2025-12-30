71歲成龍自爆一句話毀父子關係 與兒子房祖名斷聯形同陌路

71歲國際巨星成龍近日在新片《過家家》首映禮上罕有開腔談及父子關係，自爆與43歲兒子房祖名形同陌路，一年僅通一次電話！這位昔日嚴父更承認因一句話徹底毀掉父子感情，令兒子從此不再主動聯絡，父子關係跌至冰點。成龍痛心表示「我不是一個好父親」，網民聽後紛紛感嘆這對父子的心酸故事。