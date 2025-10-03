有片！71歲成龍突襲王力宏演唱會 台上嘴對嘴肉緊激吻嚇呆網民：以為係AI
廣告
71歲的成龍近期頻頻成為網絡熱話，繼早前現身韓國男團SEVENTEEN演唱會後，昨晚（10月2日）更驚喜現身王力宏的深圳演唱會，兩人不但在台上熱情擁抱，更上演一幕嘴對嘴的肉緊親吻，震撼畫面隨即在網絡瘋傳，究竟這對相差22歲的忘年之交的兄弟情有多深厚，竟讓網民嚇得以為是AI合成的假圖？
演唱會驚人一幕 王力宏成龍嘴對嘴激吻
昨晚王力宏於深圳舉辦《最好的地方》巡迴演唱會，繼鹿晗、A-Lin後，第三場的神秘嘉賓竟然是國際巨星成龍。71歲的成龍甫現身即引爆全場氣氛，他與王力宏合唱了《需要人陪》與《朋友》兩首歌曲，唱畢後兩人激動地在台上相擁，成龍更突然捧著王力宏的臉頰嘴對嘴親吻，時間長達數秒，這個猝不及防的舉動讓台下觀眾尖叫連連，相關畫面亦火速在網上被瘋傳。
王力宏成龍微博發文 互稱最好朋友
演唱會結束後，王力宏隨即在微博發文，對這位「忘年之交」的力撐表達感謝，他寫道：「很榮幸有大哥成龍的陪伴，讓《需要人陪》不再孤單了，讓《朋友》徹底走心了！謝謝大哥，我一輩子的恩師，在『最好的地方』跟一輩子『最好的朋友』」。而成龍亦在微博上回應，字裡行間充滿對後輩的欣賞：「回想起來，已經和力宏認識了幾十年，看到他一路走來的經歷和成長，到今天在舞台上光芒四射、自信滿滿，真的為他開心。」
成龍王力宏非首次公開親吻 兄弟情長達幾十年
事實上，這驚人一吻並非首次發生。成龍與王力宏這對相識數十年的好友，早已習慣用這種方式表達兄弟情。翻查紀錄，兩人早在2009年的一個公開活動上就曾上演過親吻戲碼，其後在2012年的香港演唱會以及2018年的上海演唱會上，他們都曾在舞台上公開親吻，可見兩人之間的友誼確實非常深厚，完全無懼外界的目光和議論。
網民嚇呆以為AI合成 畫面瘋傳引熱議
成龍與王力宏在台上的親吻照片及影片在網絡上被瘋傳後，立即引發網民激烈討論。由於畫面實在太過震撼，不少網民都表示難以置信，甚至有人留言直呼：「不敢相信，我還以為是AI合成的！」、「這個畫面太美我不敢看」、「他們感情也太好了吧！」雖然大部分留言都對這份兄弟情表示驚訝，但亦有網民認為在公開場合做出如此親密的舉動始終有點奇怪，再度讓成龍成為風口浪尖的話題人物。
圖片來源：王力宏微博、小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期