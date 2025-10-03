有片！71歲成龍突襲王力宏演唱會 台上嘴對嘴肉緊激吻嚇呆網民：以為係AI

71歲的成龍近期頻頻成為網絡熱話，繼早前現身韓國男團SEVENTEEN演唱會後，昨晚（10月2日）更驚喜現身王力宏的深圳演唱會，兩人不但在台上熱情擁抱，更上演一幕嘴對嘴的肉緊親吻，震撼畫面隨即在網絡瘋傳，究竟這對相差22歲的忘年之交的兄弟情有多深厚，竟讓網民嚇得以為是AI合成的假圖？