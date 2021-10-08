我不是賭神｜周潤發新戲由賭神變黑仔王 拍攝被黃德斌誤傷頭破血流入院縫針

周潤發（發哥）自在2019年拍攝的電影《驕陽歲月》（Be Water, My Friend）至今已兩年仍未有映期，但近日發現片商將電影名改成《我不是賭神》（Salvation），更從預告片中可見，發哥竟然淪為逢賭必輸的地獄黑仔王。

文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖庫、電影《我不是賭神》預告片截圖