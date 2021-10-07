我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！

劉思希在無綫新劇《我家無難事》中，飾演有錢女冰冰，戴住副勁厚的近視眼鏡，勁有當年「林亞珍」影子，日前一集講他被網友欺騙，差點送羊入虎口，在緊急關頭全靠黃嘉樂英雄救美，二人還上演一場火辣床戲，觀眾睇完呢一幕，焦點都係集中在劉思希的面容上，亦有人覺得黃嘉樂好蝕底。

撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、劉思希IG