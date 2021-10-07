我家無難事｜劉思希醜女得米 床戰黃嘉樂 網民：第一次覺得個女嘅賺咗！
劉思希在無綫新劇《我家無難事》中，飾演有錢女冰冰，戴住副勁厚的近視眼鏡，勁有當年「林亞珍」影子，日前一集講他被網友欺騙，差點送羊入虎口，在緊急關頭全靠黃嘉樂英雄救美，二人還上演一場火辣床戲，觀眾睇完呢一幕，焦點都係集中在劉思希的面容上，亦有人覺得黃嘉樂好蝕底。
撰文：東方新地 圖片：無綫影片截圖、劉思希IG
劉思希醜角好搶鏡
劉思希是11年的落選港姐，簽無綫後做足10年大配角，最近在新劇《我家無難事》終於有發揮，飾演開設婚紗公司股東「田羽冰」冰冰的劉思希，角色奇貌不揚，造型戴住副厚厚的2千度近視鏡，扮醜搶Fo成功。
主動撩㷫黃嘉樂
劇情講劉思希一直暗戀黃嘉樂，因為誤墮男網友的陷阱，差點被侵犯，幸好黃嘉樂及時趕到救她一命，之後更帶她返回婚紗店休息，最後劉思希更使出白恤衫誘惑，成功生擒黃嘉樂。
劉思希拍過不少劇集
劉思希（Lisa）曾經在不少無綫電視劇演出，就像2016年《巨輪II》中飾演琳琳，以及《愛‧回家之開心速遞》中的楊洋。有指劉思希家境富裕，家住半山市值2千萬豪宅，父親在澳門從事貿易生意。
選美出身
現年36歲的劉思希於09年參選「中華小姐環球大賽」成功擠身12強，並奪得「友誼小姐」獎項，之後她再參選「2011年度香港小姐競選」，落選後加入無綫做藝員。
劉思希原是學霸
原來劉思希在入行前曾遠卦美國修讀凱洛格行政管理碩士和工商管理碩士課程，畢業後成為市場總監，在《愛‧回家》的角色可謂非常合適。早前她一邊拍劇，一邊修讀香港科技大學和西北大學凱洛格商學院合辦的行政人員工商管理碩士課程（EMBA），此課程在全球EMBA課程連續三年排第一，而且不是有錢就可以讀，要求學生有十年商業管理經驗！