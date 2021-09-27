我家無難事｜鮑起靜40年前陳年片出土 連登友力讚：靚過楊恭如！

無綫劇集《我家無難事》中飾演為子女勞心勞力好媽媽的鮑起靜，近日被無綫社交網「TVB大寶藏」上載一條1979年她的訪問珍貴片段，片中所見年青時的鮑姐五官極為標緻，更即獲網民留言力讚：「靚過楊恭如」！

文：東方新地 ｜圖：《我家無難事》劇照、TVB截圖、新傳媒圖庫