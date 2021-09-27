我家無難事｜鮑起靜40年前陳年片出土 連登友力讚：靚過楊恭如！
無綫劇集《我家無難事》中飾演為子女勞心勞力好媽媽的鮑起靜，近日被無綫社交網「TVB大寶藏」上載一條1979年她的訪問珍貴片段，片中所見年青時的鮑姐五官極為標緻，更即獲網民留言力讚：「靚過楊恭如」！
文：東方新地 ｜圖：《我家無難事》劇照、TVB截圖、新傳媒圖庫
五官標緻笑容甜美
72歲影后鮑起靜（鮑姐）近日在熱播的無綫劇集《我家無難事》中，飾演為子女勞心勞力的好媽媽入型入格。日前無綫趁機在官方社交網「TVB大寶藏」中分享了一段，於1979年鮑姐接受清淡節目《Bang Bang咁嘅聲》主持人陳玉蓮及賈思樂訪問的珍貴片段，片中所見年青時的鮑姐不但與現在一樣平易近人，而且五官標緻，在答問環節中笑起上來亦相當甜美，更散發出一種由內而外的淑女氣質。
網民力讚：靚過楊恭如！
其實片中所見年青時的鮑姐打扮亦相當入時，淺啡色系大衣，內襯棗紅色裇衫，打上領帶紥起馬尾，就算現在看起來依然毫不俗套，盡顯其時尚觸覺。難怪獲不少網民大讚：「堅有少女味」、「靚過楊恭如」、「後生靚到老，靚得自然。」等等。
（有片）TVB大寶藏｜年輕鮑起靜｜被揭心理不平衡｜我家無難事
https://www.youtube.com/watch?v=JqCml0i4wX8