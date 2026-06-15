19歲重慶閻小姐參選HOYTV選秀節目引關注 香港受訪一夜爆紅！
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清明假期期間在西九龍高鐵站受訪爆紅的重慶女遊客閻小姐，憑藉出眾外貌與得體談吐一夜間成為全城熱話。事隔數月，有網民發現這位19歲素人竟已報名參加電視台選秀節目《我要做主播》，消息隨即引爆新一輪討論。
閻小姐清明受訪片段意外全城瘋傳
事件源於清明假期第二日，電視台記者在西九龍高鐵站進行街頭採訪，19歲的重慶女遊客閻小姐因亮眼外貌即時成為鏡頭焦點。她在受訪時表達對香港的喜愛，提到香港「既有城市又有海邊」，並表示想到中環、銅鑼灣等地逛逛。然而電視台字幕卻將「既有城市」誤植為「舊城市」，更將她的姓氏「閻」錯報成「嚴」，令她無辜被誤解為批評香港，片段播出後迅速在網上瘋傳。
閻小姐親自發文澄清字幕烏龍事件
閻小姐事後在社交平台親自回應，發文表示「媽媽 我重慶人上香港電視了！」她澄清自己原意是讚美香港「既有城市又有海邊」，直言「香港這麼有趣好玩，我怎麼可能說舊！」她更笑言連姓氏都被搞錯，「還有，其實我姓閻哈哈哈！」整段回應語氣輕鬆幽默，展現出超越年齡的大方與高情商，令不少網民對她好感度急升。
19歲重慶素人被發現報名《我要做主播》
閻小姐爆紅後，有網民深入搜查其背景，發現她是在暨南大學就讀，且並非首次來港，今年1月已曾來港欣賞BLACKPINK世界巡迴演唱會。更令人驚訝的是，網民發現她已報名參加HOY TV舉辦的《我要做主播》節目招募。該節目旨在發掘並培訓新聞及節目主播，不論背景均可參加，獲勝者更有機會贏取港幣100,000元獎金，報名已於5月27日截止。一位因旅遊受訪而意外爆紅的19歲內地素人，竟真的踏上香港電視台選秀之路，發展令人始料不及。
網民熱議閻小姐參選資格與潛力
網民對閻小姐報名參選反應兩極但以正面為主，不少人留言大讚「靚女講乜都順耳」、「依類遊客就幾好」、「條女幾可愛喎」。有網民認為她談吐得體、鏡頭感十足，具備主播潛質；亦有人好奇她作為內地人是否符合參選資格。更有網民翻出她的社交平台相片，讚賞她時尚品味不俗，「呢啲先係我哋歡迎嘅遊客」、「好過曬啲mk妹」等留言獲大量附和。
資料或影片來源：原文刊於新假期