《我要做主播》海選過百人競逐30強席位 陳欣茵「一蚊Joe」參選獲關注

HOY電視首個大型選秀節目《我要做主播》日前在觀塘展開海選，吸引超過100名參賽者報名角逐30強席位。令人意外的是，多位曾活躍於主流電視台的熟悉面孔亦現身面試現場，當中前香港先生馬俊傑更首度披露離巢真相，一番話令人唏噓。