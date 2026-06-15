《我要做主播》海選過百人競逐30強席位 陳欣茵「一蚊Joe」參選獲關注
《我要做主播》海選過百人競逐30強席位
《我要做主播》首輪海選以「你是誰？」為主題，參賽者須在限時內完成3分鐘自我介紹、即場朗讀新聞稿、分享最深刻新聞事件及接受基本問答考驗。報名者背景多元，涵蓋應屆畢業生、現職記者、自媒體創作者及決心轉行的在職人士。節目由陳啟泰及方健儀擔任主持，二人更親自坐鎮海選評判席，從過百人中嚴格篩選。陳啟泰笑言今次由主持兼任評審，責任比以往更重；方健儀則提醒參賽者電視屬於「Show Business」，外貌與整體形象同樣關鍵，二人異口同聲勉勵參賽者「最重要對自己有信心」。節目定於8月24日起逢星期一至五晚上9時30分播出。
馬俊傑自爆效力舊公司8年後期完全無收入
最受關注的參賽者莫過於前香港先生馬俊傑。他在海選現場受訪時透露，自己與舊公司的合約早已屆滿，離巢至今已超過兩年。馬俊傑坦言在舊公司後期工作量急劇下降，由原本有穩定月薪的節目主持崗位，被調至只剩拍劇的處境：「無劇集去拍，其實就無錢㗎喇。」他曾向公司反映一個月只拍一至兩集，「生活唔到、食飯都未必夠」，惟公司續約時只保證每年6個節目，最終令他決心離開。他更憶述曾在拍攝現場出於好意留下為對手借位對戲，卻遭幕後工作人員粗暴喝罵，對方以極難聽的說話要求他離開，令他感到非常委屈。
前港男2016年入行曾主持節目後轉型教健身
馬俊傑於2016年參選香港先生入行，其後在舊公司效力近8年，曾在劇集中飾演不同角色。離巢後他透過教健身和教滑雪維持生計，但心中從未放棄幕前夢想。他表示今次參加《我要做主播》雖然並非原本的演員範疇，但希望挑戰自己、嘗試新環境。除馬俊傑外，效力了18年於去年離巢的「一蚊Joe」游莨維及陳欣茵等藝人亦有現身海選，陣容引起外界廣泛關注。
網民熱議一蚊Joe參賽質疑自己友必定入圍
海選消息曝光後隨即引發網民熱烈討論。有網民一眼認出游莨維，留言「一蚊Joe」表示驚訝；亦有人直言「一蚊joe，陳欣茵肯定入圍啦⋯⋯自己友」，質疑節目選拔的公平性。另有網民關注參賽者的專業質素，指「齋得畫面唔夠喎，主播嘅話要聽埋佢哋咬字清唔清晰」，認為外貌以外更應重視語言能力。亦有留言將節目與昔日經典主播選拔節目相提並論，反映觀眾對這類選秀形式既期待又觀望的複雜心態。