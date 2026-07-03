《我要做主播》幕後人員爆內定黑幕 狠批陳啟泰一個態度惹眾怒 陳欣茵落場回應遭群嘲

HOY TV首個大型選秀節目《我要做主播》未播先轟動，一名自稱幕後工作人員在社交平台發長文爆料，指控節目組「內定」參賽者、縱容作弊，更狠批主持陳啟泰態度傲慢。節目預定8月24日首播，如今卻陷入公信力危機。