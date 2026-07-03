《我要做主播》幕後人員爆內定黑幕 狠批陳啟泰一個態度惹眾怒 陳欣茵落場回應遭群嘲
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HOY TV首個大型選秀節目《我要做主播》未播先轟動，一名自稱幕後工作人員在社交平台發長文爆料，指控節目組「內定」參賽者、縱容作弊，更狠批主持陳啟泰態度傲慢。節目預定8月24日首播，如今卻陷入公信力危機。
幕後人員爆料指節目組縱容參賽者用AI作弊
該名幕後工作人員在社交平台發文，透露節目初期招募困難，需要逐一私訊邀請才勉強湊齊參賽者。拍攝首日設有常識問答環節，明確規定不可上網搜尋答案或互相討論，但幕後人員聲稱親眼目睹多名參賽者「彈出app去search答案問AI」，亦有人與鄰座通水，導演及監製卻視若無睹。爆料者更指節目設有敗者復活環節，但並非所有落敗者均可參加，而是由節目組暗中挑選人選，「直接Foul走曬嗰班有gimmick有實力嘅參賽者」，質疑節目一早已有內定名單。
陳啟泰被轟態度傲慢連稿都背唔掂
爆料帖文同時點名批評主持陳啟泰，指他在拍攝現場經常擺出前輩架子，「呢樣又唔好咁樣又唔滿意」，工作態度令幕後團隊極為不滿。爆料者更直言陳啟泰「連稿都背唔掂」，主持風格沉悶，質疑其能否勝任節目主持一職。帖文亦提到有一批從TVB轉投HOY TV的幕後人員，將「大台文化」帶到新平台，令工作環境變得烏煙瘴氣。
《我要做主播》冠軍獎金10萬元陣容曝光
《我要做主播》由陳啟泰與方健儀擔任主持兼評判，張文采擔任導師，冠軍可獲港幣100,000元獎金。節目預定於2026年8月24日起逢星期一至五晚上9時30分在HOY 77台首播。海選階段吸引超過100名參賽者，當中不乏熟悉面孔，包括藝人游莨維、陳欣茵、范莎莎，以及曾因內地遊客訪問片爆紅的「重慶閻小姐」。
參賽者陳欣茵留言回應即被網民反嘲
帖文引發大量討論，參賽者陳欣茵親自留言回應，表示對內定傳聞感到驚訝，並稱自己「溫咗幾晚通宵書」備戰，暗示並不知情。然而其他網友隨即反嘲「你咪內定之一」，指出HOY TV只集中報導她與游莨維，令其他有實力的參賽者被忽略。有網民更翻出HOY TV過往節目紀錄，質疑「你竟然對HOY TV有期望」，又有人勸喻爆料者「轉行啦，回頭是岸」，認為電視台選秀節目向來如此操作。
圖片來源：fb@HOY媒體網絡、threads資料或影片來源：原文刊於新假期