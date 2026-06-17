《愛回家》編劇出絕招回應伸脷事件 林漪娸重口味激咀Terry「吸乾」現場曝光

戴志偉沉默半個月後終於現身電台節目開腔，逐點反駁林漪娸早前在同一節目中提出的「強吻伸脷」指控。而更具戲劇性的是，昨晚播出的《愛·回家之開心速遞》竟然「神配合」上映一幕重口味戲碼，安排林漪娸拍攝激吻戲碼，令整件事更添戲劇性。