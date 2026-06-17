《愛回家》編劇出絕招回應伸脷事件 林漪娸重口味激咀Terry「吸乾」現場曝光
戴志偉親上節目逐點反駁強吻伸脷指控
戴志偉日前現身由李有毅與李國煒主持的電台節目，表明來意並非攻擊任何人，而是要為自己澄清。他詳細憶述1989年拍攝《他來自江湖》第15集的吻戲經過，指出整場戲約10秒，但真正嘴唇接觸時間不超過兩秒。戴志偉反問：「嗰兩秒鐘做到啲咩？點樣強行遞條脷過去？」他強調根本沒有時間做任何多餘動作，更表示自己非常注重衛生。當主持人追問是否有「做多咗」而不自覺時，戴志偉連說三次「冇」，態度堅決。
戴志偉直言事件影響家庭連太太都質問
戴志偉語帶無奈透露，起初以為林漪娸只是戲言，畢竟二人是朋友，經常一起打高爾夫球。然而隨著事件在社交網絡持續發酵半個月，情況一發不可收拾。他表示：「依家影響到我家庭，連我太太都問我，影響我聲譽，啲客戶都打電話問我。」戴志偉直言自己在TVB工作幾十年，從無遲到早退，從未被人投訴，不想因此留下污點，所以決定站出來客觀解釋事件始末。
林漪娸1981年已入行戴志偉質疑為何當年不反擊
戴志偉進一步指出，林漪娸早於1981年已簽約入行，拍攝《他來自江湖》時已是資深演員而非新人：「佢唔係𡃁妹嚟㗎，如果當時真係有嘢，佢大可以推開我，或者一巴掌車埋嚟，但結果乜都冇發生。」他形容自己當年工作量極大，一年拍三四部戲，造型多達幾十個，根本無暇做多餘的事。雖然事件引起風波，戴志偉仍主動提出希望與林漪娸「飲個茶、握個手」修補關係，但同時保留追究法律責任的權利。
網民反應兩極《愛·回家》激吻安排惹熱議
事件曝光後網民反應熱烈，有人認為林漪娸事隔37年才公開指控，時間點令人疑惑；亦有網民支持林漪娸勇敢發聲，認為當年行業風氣確實存在灰色地帶。更令網民嘩然的是正當網民為「伸脷事件」吵得不可開交之際，在昨天播出的處境劇《愛·回家之開心速遞》中，編劇竟然疑似大玩黑色幽默，順應熱潮為漪娸姐安排了一幕更加震撼、玩得更瘋狂的「激咀後遺症」劇情！對戲的李偉健（Terry）整個人軟癱在圓桌的紅色文件夾上，疑似已經「不省人事」。最引人注目的是，他的雙唇被塗滿了厚厚的粉紅色唇膏，邊界模糊，看起來就像是剛經歷了一場慘烈又激烈的「世紀狂吻」，整條命都被「吸乾」一樣，視覺效果極具衝擊力！不少網民直指編劇「玩得太盡」，亦有人認為這是黑色幽默式回應，令整場羅生門更添話題性。身穿高貴白色蕾絲裙、戴着珍珠項鍊與白色手套的林漪娸，嘴唇四周的粉紅唇膏同樣糊成了一大片，活像「偷食」被當場抓包！