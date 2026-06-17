63歲戴志偉開腔反擊林漪娸強吻指控 一句話令全場靜默

入行超過40年、現年63歲的TVB資深演員戴志偉，早前被67歲林漪娸在節目中點名控訴強吻伸脷，事件在網上持續發酵半個月。戴志偉終於開腔逐點反駁，更直言事件已嚴重影響其家庭及聲譽，他的回應令外界對事件真相更加好奇。