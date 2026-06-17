63歲戴志偉開腔反擊林漪娸強吻指控 一句話令全場靜默
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入行超過40年、現年63歲的TVB資深演員戴志偉，早前被67歲林漪娸在節目中點名控訴強吻伸脷，事件在網上持續發酵半個月。戴志偉終於開腔逐點反駁，更直言事件已嚴重影響其家庭及聲譽，他的回應令外界對事件真相更加好奇。
63歲戴志偉沉寂半月後親上節目逐點反駁
戴志偉日前以嘉賓身份出席《Ben同Benson『Chur』到行》，甫開場即表明來意。他強調並非為攻擊任何人，而是因為事件已對其個人生活造成嚴重影響。戴志偉詳細憶述1989年拍攝《他來自江湖》第15集的咀嘴戲，指出整場接吻戲共約10秒，但真正兩人嘴唇接觸的時間不超過兩秒鐘，他反問：「嗰兩秒鐘做到啲咩？點樣強行遞條脷過去？」當主持人李有毅追問是否有少少做多了而不自覺，戴志偉即斬釘截鐵回應：「冇、冇、冇，我好注重衛生㗎！」
戴志偉稱事件影響家庭連太太都質問
戴志偉語帶無奈地透露，事件發酵後不僅太太向他追問，連客戶都致電查詢。他表示：「我喺TVB做咗幾十年，冇遲到早退，冇俾人講壞話，更加冇被人投訴過，我唔想有個污點。」戴志偉強調自己在行內數十年一直行得正企得正，希望以客觀方式解釋事件，各自表達立場。他更表明要保留追究責任的權利，同時主動提出希望與林漪娸飲茶握手和解，證明大家仍是好朋友。
反駁蝦𡃁妹指控稱林漪娸當年已是資深演員
戴志偉特別針對「蝦𡃁妹」的說法作出反駁，指林漪娸早於1981年已簽約TVB，至1989年拍攝該劇時已是資深演員，絕非新人。他直言：「如果當時真係有嘢，佢大可以推開我，或者一巴掌車埋嚟，但結果乜都冇發生。」戴志偉又形容自己當年工作量極大，一年拍三四部戲，造型有成幾十個，根本無暇做多餘的事，質疑指控的合理性。
網民對戴志偉回應反應兩極掀起羅生門
事件曝光後網民反應熱烈，有人認為戴志偉的解釋合理，指出兩秒鐘確實難以做出額外動作，亦有人留言：「年代久遠，各執一詞，根本無法證實。」另一邊廂，部分網民則力撐林漪娸，認為當年行業風氣不同，女演員未必敢即場反抗。事件至今雙方各有說法，63歲的戴志偉能否成功洗脫指控、修補與林漪娸的關係，仍有待觀察。
資料或影片來源：原文刊於新假期