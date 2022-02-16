戴祖儀丁子朗被指車廂幽會 Joey發文澄清：如果倒帶我仍然會這樣做
車廂談心15分鐘
劇集《青春不要臉》剛播完，劇中飾演情侶的戴祖儀（Joey）和丁子朗近日被指戲假情真，秘密撻着！日前有報導指Joey和丁子朗私下「蜜會」，影到二人在劇集宣傳活動後，本來各自駕車離開電視城，不過丁子朗將車駛入附近一個屋苑的停車場，然後一個轉身，就鬼祟登上一早停泊屋苑外的戴祖儀座駕，二人匿車廂談心15分鐘後，丁子朗再轉到一輛七人車離開，接著原來再同戴祖儀扮前後腳前往西貢，疑似上無綫高層樂易玲屋企拜年，似乎連TVB內的人也未知二人過從甚密。
戴祖儀IG發文澄清
報道出街後，戴祖儀昨日（15/2）在IG貼出與丁子朗的語音對話內容，留言道：「收到太多詢問，與其一個個回應，不如公開一次回答大家。」Joey先不失幽默澄清：「又嚟到花生部主任儀妹澄清嘅時間，話說當日與丁子朗做完《青春不要臉》的宣傳活動後，因為疫情關係，我們都決定避免外出食飯，所以我們去公司的同事家食飯，討論將來的工作，與最近的表現評價。」Joey續稱，本來丁子朗是跟他經理人的車前往目的地，但因為經理人未到，所以他就上了她的車等候：「然後就是大家見到封面的那一張相，大約5分鐘後，他經理人到了，他就下車改乘經理人的車過去，就是這麼簡單。」
Joey：如果倒帶我仍然會這樣做
戴祖儀又指：「如果倒帶回去那一天，我仍然會這樣做！因為那天其實很冷，要丁子朗在外面捱凍，我舒舒服服在車裏面等，好像不太人道了吧。」 而丁子朗回應緋聞時亦表示是誤會，因為Joey唔識路，所以一齊等朋友車帶路，再跟車尾去另一個朋友屋企，更斬釘截鐵指同戴祖儀100%朋友，冇可能發展！
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