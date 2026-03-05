戴祖儀自爆遭圈中「低顏值男星」恐怖追求兩年 對方真實身份曝光
麻雀友突然表白 戴祖儀當場拒絕
戴祖儀透露，該名男藝人本來只是透過朋友飯局認識的麻雀友，最初印象只是普通同事，外貌屬「唔算靚仔、樣貌普通」，完全沒有發展感情的想法。直至某次聚會後，男方突然向她表白，希望由朋友關係「升級」，令她當場錯愕。戴祖儀即時表明「我哋係冇可能」，勸對方不要浪費時間在她身上，以為清楚表態後事件就此告一段落，豈料這只是噩夢的開始。
男星不請自來找上門 瘋狂追愛
戴祖儀現身葵涌出席音樂劇《我們的青春日誌》宣傳活動，接受訪問時進一步爆料男方的激進行為。她形容男方經常「不請自來」，因為她們一班朋友有個經常聚會的地方，某日男方突然上門出現。戴祖儀回憶當時情況：「因為當時佢按門鐘，以為有外賣，一開門點知係佢，好多女仔都呆咗，然後佢就入咗嚟，於是我就請佢離開，有咩想講就講完就離開。」這種行為令在場所有人都感到不適。
戴祖儀爆料男星真實身份 原來不是無綫藝人
戴祖儀澄清對方並非無綫藝人，她說：「其實佢唔係我哋公司TVB，唔知點解係咁寫。」她表示：「其實我好早就已經閂咗佢可以聯絡到我嘅。因為我係一個好乾脆嘅人嚟嘅，即係如果係冇任何嘅可能性，而我又知道對方原來有呢一個心思，就唔好俾任何嘅希望人，無謂浪費佢嘅時間。」然而男方並未因此放棄，反而變本加厲採取更激進手段，男方自信爆棚單方面求愛表現，令她身心大受困擾！
戴祖儀冀男方學會尊重 強調做人要識得放棄
被問到當時雙方有否發生爭執，戴祖儀表示：「其實又冇，只係問佢仲乜上嚟，其實即係咁樣唔係好respect在場嘅所有人，都唔係好respect自己，希望佢自己會諗得通。」她認為「有人中意自己嘅係開心嘅，當拒絕咗之後，都冇俾任何嘅空間嘅話，我覺得做人都要識得放棄，放棄都係一件好事嚟嘅。」戴祖儀現時已完全斷絕與對方的聯繫，表示如果真的撞到，都會禮貌地點頭，但不會私底下見面。
戴祖儀自爆遇恐怖追求者 幕前同事狂追不捨
戴祖儀1月中（19日）接受白兵電台podcast節目專訪，大爆難忘回憶，透露遇上「瘋狂追求者」令她飽受困擾。戴祖儀直言：「依家有個瘋狂追求者，仲係好恐怖嗰啲，一開始當佢係Friend，我好鍾意打麻雀，所以有個麻雀Group，完全冇諗過大家會發展，係一啲發展可能性都冇，但佢無啦啦同我表白喎！」面對突如其來的表白，戴祖儀當機立斷拒絕，直接表明「唔會鍾意你，唔好浪費時間喺我身上」。
追求者行為越趨恐怖 攝影棚內跟蹤戴祖儀
雖然戴祖儀已明確拒絕，但這位追求者並未放棄，反而行為越來越恐怖。戴祖儀透露對方會說「佢話我地今日去遊車河呀，又會當我個chat room係日記」，更可怕的是會在攝影棚跟蹤她的去向。連向來大膽的戴祖儀也被嚇倒，最終需要在友人陪同下向對方直言「該行為好危險，好恐怖」，認真拒絕才暫時解決問題。不過戴祖儀坦言，即使到現在出席活動時，仍會隱約見到對方在某處出現，情況持續了兩年之久。
司徒夾帶確認追求者身份 爆料非靚仔型男
司徒夾帶在節目中確認這位「瘋狂追求者」確實是幕前同事，但強調「唔係靚仔，不是粗眉大眼」，暗示對方外貌平凡。戴祖儀也坦言自己以前是「一個好摺嘅人」，但現時心態已沒有以前那麼封閉，似乎暗示願意為真愛敞開心扉。
30歲戴祖儀大爆曾被幕前同事狂追！司徒夾帶揭「恐怖追求者」3大特徵