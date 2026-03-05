戴祖儀自爆遭圈中「低顏值男星」恐怖追求兩年 對方真實身份曝光

「宅男女神」戴祖儀（Joey）日前在網上節目大爆驚人內幕，自揭過去兩年一直被圈中「低顏值男星」瘋狂追求兼騷擾，形容對方行為「好危險、好恐怖」，更曾經不請自來找上門，男方自信爆棚單方面求愛，一廂情願，令她身心大受困擾！