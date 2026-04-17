戴祖儀被同行惡意抹黑「被包養」 爆造謠女星仍在圈內 網民熱議身分

戴祖儀近日接受訪問時再度提及入行初期被同行惡意抹黑「被包養」的往事，更透露該名造謠女星至今仍在圈內發展。她坦言雖然選擇不公開對方身分，但這段經歷至今仍讓她難以忘懷，而她分享這些遭遇並非為博同情，而是希望鼓勵大家以正面心態面對人生磨難。