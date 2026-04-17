戴祖儀被同行惡意抹黑「被包養」 爆造謠女星仍在圈內 網民熱議身分
廣告
戴祖儀近日接受訪問時再度提及入行初期被同行惡意抹黑「被包養」的往事，更透露該名造謠女星至今仍在圈內發展。她坦言雖然選擇不公開對方身分，但這段經歷至今仍讓她難以忘懷，而她分享這些遭遇並非為博同情，而是希望鼓勵大家以正面心態面對人生磨難。
戴祖儀爆料造謠女星仍在圈內發展
當被問及那位曾惡意中傷她的女星現況時，戴祖儀直接回應該人仍在娛樂圈內活躍。她表示：「其實都仲喺呢行嘅，但我都覺得唔開心嘅事情呢，我都由佢過去，唔特別去再提呢啲事情。」雖然戴祖儀選擇不公開對方身分，但她透露的資訊已為網民提供不少猜測空間，畢竟能在圈內存活至今的女星數量有限。
戴祖儀澄清分享經歷非為博同情
面對外界可能的質疑，戴祖儀主動解釋重提舊事的真正用意。她強調：「其實我分享呢啲經歷，好多時候share出嚟呢，個用意唔係話想大家去覺得……等我慘，或者係覺得……我唔係想關心我本人。其實我分享呢啲嘅用意呢，係想話畀大家知，其實每個人就算你見我每日好開心都好，其實個過去同埋背後嘅經歷，都有一段唔開心嘅日子同埋好多嘅磨難嘅日子。」她希望透過自身經歷鼓勵他人，即使表面快樂的人背後也有不為人知的辛酸。
戴祖儀分享應對負面聲音心得
作為在娛樂圈打滾七年的藝人，戴祖儀深知圈中暗箭與陷阱無處不在。她認為面對負面聲音最重要的武器是自己的心態：「我覺得最重要係鼓勵到大家點樣去面對呢啲唔開心同磨難，係個心態嘅問題。只要你夠正面，去focus喺啲開心嘅事情同感恩，同埋覺得每一樣困難都係令到你成長嘅一大部分呢，咁你嘅人生就會活得好有意義。」她更提到作為藝人面對的聲音和人群比一般人多，有正面也有反面，關鍵是如何避免內耗並正面思考每件事。
網民熱議猜測造謠女星身分
戴祖儀的爆料在網上引起熱烈討論，不少網民開始猜測該名造謠女星的身分。有網民留言：「究竟係邊個咁衰？」、「仲喺圈內發展，即係都幾有名？」、「Joey都算好人，竟然有人咁樣中傷佢」。亦有網民讚賞戴祖儀的正面態度：「佢咁樣處理已經好有風度」、「唔報復已經好難得」。雖然戴祖儀選擇不公開對方身分，但網民的討論熱度顯示大家對這宗圈內恩怨仍相當關注。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、IG@joeythyee、ig@joeythyee、IG@joeythyeel資料或影片來源：原文刊於新假期