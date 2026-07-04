戴祖儀首談裸露戲底線 點名梁朝偉願破例 曾被嘲臉大耿耿於懷

現年31歲的TVB小花戴祖儀今日接受專訪，大方分享對外表、演戲尺度及感情狀態的真實想法，不但自爆曾因網民一句批評而耿耿於懷多年，更語出驚人表示願意為一梁朝偉破例拍裸露戲，單身4年的她坦言渴望盡快遇到真愛。