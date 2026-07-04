戴祖儀首談裸露戲底線 點名梁朝偉願破例 曾被嘲臉大耿耿於懷
廣告
現年31歲的TVB小花戴祖儀今日接受專訪，大方分享對外表、演戲尺度及感情狀態的真實想法，不但自爆曾因網民一句批評而耿耿於懷多年，更語出驚人表示願意為一梁朝偉破例拍裸露戲，單身4年的她坦言渴望盡快遇到真愛。
戴祖儀自揭被嘲臉大曾經非常介意
戴祖儀坦言過去對網民的外表評論十分在意，尤其「臉大」這個標籤曾令她長期不開心。她表示：「以前很介意別人評論外表，某程度有不開心，但最近我的人生課題就是接納自己的不完美，因為沒有人是完美的。」她形容當一個人不停專注於無法改變的地方，只會造成內耗，越來越辛苦。隨着年齡增長，她學會將心思放在可以改善的範圍，心態轉變後衣着打扮也變得更大方、更女性化，不再像以往般保守。
點名梁朝偉願意破例拍裸露戲份
談到演戲尺度的底線，戴祖儀笑言曾被問及若國際知名導演邀請她拍攝裸露角色會否考慮，她直言至今仍無法給出確切答案，但話鋒一轉即點名心目中的唯一例外。她表示：「若對手是梁朝偉就會考慮，好有男人味又好沉穩，他那一種木訥的感覺很正！」不過她亦補充，雖然為藝術犧牲是好事，但不到真正面對那一刻，也無法確定自己的底線究竟在哪裏。
戴祖儀單身4年自認性格被動錯失追求者
感情方面，戴祖儀透露已單身約4年，期間雖然有人追求，但因工作繁忙經常「消失」，令對方誤以為她毫無興趣。她坦言自己在感情上性格被動，不會主動聯絡追求者，導致感情大多無疾而終。她說：「我也很希望能快點遇到一個自己喜歡的人，很羨慕大家好愛自己的伴侶。」此外她最近在劇集《飛常日誌II》中接棒成為「黑絲擔當」，取代了劉穎鏇和郭柏妍的位置，但她表示完全不介意被比較，認為每個演員都有各自的獨特之處。
網民熱議戴祖儀擇偶眼光與坦率性格
專訪曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對戴祖儀點名梁朝偉感到驚訝，有網民留言：「眼光好高但都算有品味」，亦有人大讚她敢於公開談論外表焦慮：「承認自己介意已經好勇敢」。另外有網民對她單身4年表示意外，認為以她的條件不應缺乏追求者，紛紛留言鼓勵她主動出擊，不要再因性格被動而錯過緣份。
圖片來源：IG@tonyleung_official資料或影片來源：原文刊於新假期