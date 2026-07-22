31歲戴祖儀澳門深夜街頭一幕流出 激罕高衩戰衣惹網民徹底失控
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31歲女星日前現身澳門街頭，一襲極致性感的黑色戰衣瞬間成為全場焦點，她在夜色中自信漫步的畫面曝光後火速掀起網絡上一陣騷動，背後惹火畫面令人視線完全無法移開。
戴祖儀深V高衩晚裝夜遊澳門極震撼
一向作風親民的戴祖儀近日在社交平台上載了一段驚艷全網的夜景短片，畫面中她染了一頭淺色秀髮，換上一襲極高貴的黑色吊帶深V晚裝長裙。這件戰衣的設計充滿機心，裙擺一側採用了極度吸睛的超高衩剪裁，隨着她在澳門街頭自信地邁步前行，一雙標誌性的白滑逆天長腿若隱若現，性感指數瞬間直線飆升。
罕有性感戰衣背後揭開赴澳真正目的
這次罕有以如此高貴且極具殺傷力的打扮示人，主要是因為她正式起程前往澳門出席一場重要活動，為了配合當晚的隆重場合才精心挑選這套戰衣。戴祖儀一改平日休閒活潑的形象，展現出有別於日常的成熟女人味，完美詮釋出天生衣架子的優越身段，將自身優勢發揮得淋漓盡致，成功吸引無數目光。
回顧戴祖儀韓國熱褲單車遊狂吸眼球
其實她過往也毫不吝嗇向大眾大派福利，早前到韓國旅行度假時就曾引發熱烈討論。當時她以極短熱褲上陣在街頭踩單車，盡情散發滿滿的青春氣息，一雙吸睛的美腿早已成為外界無法忽視的焦點。這次再下一城以高貴晚裝強勢登場，徹底打破過往的尺度界線，證明她無論是清純還是性感風格都能輕鬆駕馭。
惹火短片引爆網民洗版瘋狂激讚
大批網民與粉絲看到這段惹火影片後徹底失控，紛紛湧入社交平台瘋狂留言洗版，一面倒盛讚她這次的造型高貴而不失性感。粉絲們情緒激動地表示「轉身嗰下真係暈低喇」、「對長腿完美到無得挑剔呀」，狂讚這次突破性打扮令人眼前一亮，完全被她的強大魅力所懾服。
資料或影片來源：原文刊於新假期