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NFT熱潮｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬

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NFT的熱潮席捲全球，不少藝人亦都加入戰團，望可於NFT元宇宙等分一杯羹， 除了早前周杰倫推出自家品牌的NFT後，連陳冠希亦宣布即將與The Heart Project合作推出NFT。而香港方面，原來戴祖儀亦是圈中首批低調玩NFT的藝人。

戴祖儀一鋪勁賺500萬元

近年興起NFT、元宇宙這些名詞，由加密貨幣衍生出的加密藝術熱潮是近年潮流界最新玩意，任何人都可以透過加密鍵技術，將自家制藝術品上傳並保存，放在網上拍賣，吸引了不少圈中藝人參與。而近日因為演出《青春不要臉》而人氣急升的戴祖儀原來亦是圈中首批低調玩NFT的藝人，日前更有報導指，她有份投資為數6888隻的「草泥馬NFT」，在15分鐘內火速售罄，一鋪勁賺500萬元。

青春不要臉｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
26歲的戴祖儀因近日演出《青春不要臉》而人氣急升。（圖片來源：[email protected]
青春不要臉｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
有報導指戴祖儀有份投資為數6888隻的「草泥馬NFT」，在15分鐘內火速售罄，一鋪勁賺500萬元。（圖片來源：[email protected]
青春不要臉｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
原來戴祖儀除了有收藏藝術品外，亦是圈中首批低調玩NFT的藝人。（圖片來源：[email protected]_nft）
青春不要臉｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
戴祖儀有份投資的「草泥馬NFT」15分鐘內火速被人搶購晒。（圖片來源：[email protected]_nft）

26歲戴祖儀投資有道

其實現年26歲的戴祖儀本身是一位藝術愛好者，除了喜歡收藏藝術品外，更頻頻舉辦展覽，又認為藝術品本身所蘊含的養分已經足以令她滿足。而今次她投資的「草泥馬NFT」成績理想，戴祖儀接受傳媒訪問時直言該project有份參與，但自己只是投資了一部分，所以500萬並非一人袋晒。她又指今個project是同一班志同道合的投資者合作，不是自己一個人的功勞。戴祖儀又表示自己比較負責任，不會因為NFT的project賺了錢便算數，會將賺到的錢繼續投資落個project，希望能夠持續發展。

青春不要臉｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
戴祖儀接受傳媒訪問時直言該project有份參與，但自己只投資了一部分，所以500萬並非一人袋晒。（圖片來源：[email protected]
青春不要臉｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬
戴祖儀有份投資的「草泥馬NFT」大賺，她表示會將賺到的錢繼續投資落個project，希望能夠持續發展。（圖片來源：[email protected]

常見問題

戴祖儀投資了什麼NFT?

日前有報導指戴祖儀有份投資為數6888隻的草泥馬NFT, 為數碼藝術品, 於網上平台15分鐘內…詳情請看

近年興起NFT是什麼?

近年興起NFT、元宇宙這些名詞，由加密貨幣衍生出的加密藝術熱潮是近年潮流界最新玩意, 吸引了戴祖儀之外, 有一位天王亦是…詳情請看

圖片來源：[email protected][email protected]_nft

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