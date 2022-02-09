NFT熱潮｜戴祖儀投資草泥馬NFT火速售罄 一鋪勁賺500萬

NFT的熱潮席捲全球，不少藝人亦都加入戰團，望可於NFT元宇宙等分一杯羹， 除了早前周杰倫推出自家品牌的NFT後，連陳冠希亦宣布即將與The Heart Project合作推出NFT。而香港方面，原來戴祖儀亦是圈中首批低調玩NFT的藝人。