《非份之罪》戴祖儀首集即慘死？無臉女屍身份震撼曝光

TVB劇集《非份之罪》今日首播，戴祖儀飾演的康嘉嵐在第一集已經離家出走失聯，隨即傳出無面女屍被發現的新聞，劇情暗示她極有可能就是案中死者。戴祖儀首次與吳啟華合作演父女，更有掌摑戲份，她坦言從中見識到何謂專業演員的功架。