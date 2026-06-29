《非份之罪》戴祖儀首集即慘死？無臉女屍身份震撼曝光
戴祖儀飾演康嘉嵐注定成為悲劇核心人物
《非份之罪》第一單元《無臉女屍》由吳啟華、貝安琪、戴祖儀、游嘉欣及朱敏瀚主演，講述婦產科醫生康力（吳啟華飾演）為保守家庭三位女性無香港身份證的秘密，訂立嚴厲家規，最終心理扭曲走火入魔。戴祖儀飾演的康嘉嵐是康力的長女。
戴祖儀死因成謎
性格愛自由、不甘被束縛，與妹妹康嘉儀（游嘉欣飾演）感情深厚。劇中嘉嵐偷帶妹妹去酒吧玩樂，遇上警察查毒品後兩人倉皇逃走，事件令父親康力大怒，決定將嘉嵐軟禁在房間內，嘉嵐最終騙妹妹放行並偷走父親現金離家出走，數日後完全失聯，命運從此急轉直下。
吳啟華掌摑戲份展現專業令戴祖儀大開眼界
戴祖儀自言細細個已經睇吳啟華的戲，尤其是經典角色程至美醫生，她笑言：「佢喺呢套劇都係做醫生㗎。」談及劇中被吳啟華掌摑的戲份，戴祖儀坦言：「我都唔記得咗有被掌摑，都無打到我，就係呢一場戲令我明白咩係專業演員，拍時就到超好嘅角度。」吳啟華亦解釋：「無打到，拍掌摑戲唔需要真打。打拍得似就得，演員嘅演技表現到出嚟似係打咗就夠。」他更透露自己拍掌摑戲甚少真打，僅試過一次應內地新人男演員要求而真正出手。飾演妹妹的游嘉欣則表示被吳啟華演技震攝，劇中大量父女戲份令她很快投入角色情緒。
康嘉嵐離家出走後疑遭殺害五集劇情逐步揭開真相
以下為《無臉女屍》單元以康嘉嵐角色角度整理的每集劇情重點：
第一集（6月29日）
- 嘉嵐偷帶妹妹嘉儀去酒吧，遇警察查毒品後逃走
- 被父親康力軟禁在房間
- 騙嘉儀放行後偷走現金離家出走，隨後失聯數日
- 新聞報道出現無面女屍發現案，暗示死者可能是嘉嵐
第二集（6月30日）
- 嘉嵐曾發報平安訊息給家人
- 被揭發有秘密男友王思勤，酒保透露思勤是壞男人
- 嘉儀破解嘉嵐社交媒體密碼追查其下落
第三集（7月1日）
- 康力憑無臉女屍身上的朱古力瘤位置，判斷死者也許真的是嘉嵐
- 查出嘉嵐離家後曾入住賓館，期間遭思勤打傷及偷錢
- 警方拘捕思勤，但深入調查後另有發現
第四集（7月2日）
- 揭發嘉嵐真正男友另有其人，是法律系學生陳立占
- 立占曾拜託思勤幫嘉嵐搭路偷渡
- 立占同樣被偷渡集團囚禁，三人最終獲警方救出
第五集（7月3日）
- 嘉儀發現殺害嘉嵐的真兇身份
- 關鍵人物持鐵鎚行兇，母親白美雅以身阻擋保護家人
- 新聞報道確認殺嘉嵐真兇終於落網
網民熱議戴祖儀角色命運感嘆劇情黑暗程度超預期
《非份之罪》首播後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾對戴祖儀飾演的康嘉嵐遭遇感到震驚。有網民留言：「第一集就已經暗示咗佢係無面女屍，好大膽嘅劇情安排」，亦有人指：「戴祖儀今次個角色好慘，離家出走想追求自由最後落得咁嘅下場」。部分觀眾則關注吳啟華飾演的嚴父角色是否就是真兇，認為劇情鋪排暗藏玄機，「康力個角色設定係邪惡醫師，佢為咗保守秘密可以去到幾盡？」整個單元僅5集篇幅卻涵蓋多重反轉，觀眾紛紛表示追看意欲極高。