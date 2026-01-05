戴祖儀下半身失蹤造型震驚全場 第六度陪跑後發長文暗示「不甘心」
戴祖儀昨晚在頒獎典禮上的造型引發全城熱議！這位TVB女藝人身穿黑色Deep V西裝外套，下身竟然只穿蕾絲絲襪，完全沒有褲或裙，大膽造型震驚全場。雖然她本人對這套「下半身失蹤」造型相當有自信，但網民反應極為兩極化，有人讚賞她敢於突破，亦有人直斥太過火。更令人關注的是，這已是她第六度角逐女飛躍進步獎卻再次陪跑，事後她在社交平台發表長文回顧2025年的演藝路，字裡行間流露出不甘心的情緒。
戴祖儀下半身失蹤造型網民鬧爆
戴祖儀今次的造型可謂全場最具爭議性，她身穿黑色Deep V西裝外套，下身卻只穿上蕾絲絲襪，完全沒有穿褲或裙，形成強烈視覺衝擊。雖然她本人對這套造型相當有自信，在紅地毯上擺出各種pose展示美腿，但網民反應極為負面，紛紛留言「下半身真失蹤」、「唔記得著褲」、「太過火啦」。有網民更直言「好不協調」、「睇到好尷尬」，認為這種造型完全不適合在正式場合出現，質疑「造型師係咪想整蠱佢」。不過亦有部分網民力撐她的勇氣，認為「至少夠膽突破」、「身材咁好點解唔show」。
第六度陪跑女飛躍進步獎心有不甘
戴祖儀今年已是第六度角逐女飛躍進步獎，資歷深厚的她今年在《刑偵12》中挑戰高難度角色，演繹情緒複雜崩潰的戲份時，展現了與平時綜藝形象截然不同的深層演技，令觀眾眼前一亮。此外，她參與的《一日打工限定》等綜藝亦保持高曝光率，創作歌曲《女神戀愛惱》更入圍歌曲獎。Joey坦言對獎項渴望已久，今年依舊陪跑，雖然表面上保持笑容，但相信內心必定有所失落。業界人士透露，她今次特意選擇如此大膽的造型出席，或許就是想藉此製造話題，為自己爭取更多關注度。
戴祖儀發長文回顧演藝路暗示不甘心
頒獎禮後，戴祖儀在社交平台發表長文回顧2025年的演藝路，她寫道「2025對我來說是滿滿成長的一年，從年頭的刑偵12，一個充滿挑戰的角色，得到很多鼓勵與充滿愛的評價；然後到創作『女神戀愛惱』，令大家投入戀愛的苦與甜；還有新聞女王入面的滙豐PM，與一眾實力派演員對戲」。她特別提到「所有的機會，都有好好成為了我的養份」，並感謝經理人、團隊和粉絲的支持，最後寫下「這一年的祖儀 無憾亦無悔 滿滿的充滿感恩，來年會繼續搏盡無悔」。雖然字面上表達感恩，但字裡行間似乎透露出對未能獲獎的不甘心，特別是「無憾亦無悔」這句話，更像是在為自己打氣。
