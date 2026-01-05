戴祖儀下半身失蹤造型震驚全場 第六度陪跑後發長文暗示「不甘心」

戴祖儀昨晚在頒獎典禮上的造型引發全城熱議！這位TVB女藝人身穿黑色Deep V西裝外套，下身竟然只穿蕾絲絲襪，完全沒有褲或裙，大膽造型震驚全場。雖然她本人對這套「下半身失蹤」造型相當有自信，但網民反應極為兩極化，有人讚賞她敢於突破，亦有人直斥太過火。更令人關注的是，這已是她第六度角逐女飛躍進步獎卻再次陪跑，事後她在社交平台發表長文回顧2025年的演藝路，字裡行間流露出不甘心的情緒。