一馬當先行大運｜戴祖儀去年連環仆倒 麥玲玲批上重下輕 驚爆相沖年反會大爆紅？
「地獄黑仔王」戴祖儀Joey去年黑氣纏身，昨晚（12日）在節目《一馬當先行大運》中，獲麥玲玲師傅贈言，竟直指她「上重下輕」才易受傷，場面爆笑！玲玲師傅更驚爆，戴祖儀今年的相沖年非但無礙，反而更是事業大爆發的吉兆，隨時上位一線，難道過往的黑仔史全是為了爆紅鋪路？
戴祖儀「地獄黑仔王」事件簿 去年黑氣纏身嚇到要封腿
昨晚播出的《一馬當先行大運》「師傅出馬」環節中，麥玲玲師傅請來有「地獄黑仔王」之稱的戴祖儀擔任嘉賓。Joey去年的運勢確實令人擔心，連環不幸事件包括險些跌落坑渠、玩滑板時嚴重摔傷腳部，甚至只是在海邊散步也能失足落水。最經典的莫過於在台慶夜，悉心打扮性感登場的她竟當眾仆倒，場面尷尬。連串意外後，Joey更一度在社交平台宣布要「封腿」以保平安，可見其心理陰影面積之大。節目重提這些驚險往事，讓觀眾再次感受到她過去一年的辛酸。
麥玲玲爆笑贈言「上重下輕」 親解戴祖儀易傷之謎
面對戴祖儀的「黑仔」體質，玲玲師傅先是開玩笑地取笑其火辣身材，語出驚人地表示：「因為違反人體力學，上重下輕。」引來全場爆笑。不過玩笑過後，師傅便從玄學角度專業分析。她指出，戴祖儀是「壬子日」出生，命格水旺，這種命格的人雖然容易有碰傷、跌打等小意外，或者頭部和手腳容易留下疤痕，但最大的優點是總能逢凶化吉，絕對不會有性命之虞，算是不幸中之大幸，為她派了一顆定心丸。
麥玲玲驚批相沖年係喜訊 預言戴祖儀馬年將大爆紅
最令人意外的，是玲玲師傅對戴祖儀今年的運程預測。師傅指出，屬豬的Joey在經歷了2025乙巳蛇年的相沖後，來到今年的丙午馬年，依然是相沖年，受傷風險仍在。正當大家為她擔心之際，玲玲師傅卻話鋒一轉，解釋這對藝人來說是天大喜訊！她斷言：「天干地支皆沖對藝人係好，應該會大爆紅！」此話一出，令Joey本人及觀眾都極為震驚。玲玲師傅的預言，意味著戴祖儀的事業有望在馬年迎來高峰，過去所有的跌跌撞撞，或許都是在為今年的爆發積累能量。
