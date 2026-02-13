一馬當先行大運｜戴祖儀去年連環仆倒 麥玲玲批上重下輕 驚爆相沖年反會大爆紅？

「地獄黑仔王」戴祖儀Joey去年黑氣纏身，昨晚（12日）在節目《一馬當先行大運》中，獲麥玲玲師傅贈言，竟直指她「上重下輕」才易受傷，場面爆笑！玲玲師傅更驚爆，戴祖儀今年的相沖年非但無礙，反而更是事業大爆發的吉兆，隨時上位一線，難道過往的黑仔史全是為了爆紅鋪路？