戴祖儀抄ViuTV YOLO組女團 領軍扮學生妹狂舞

拍緊無綫新劇《青春不要臉》的戴祖儀，飾演女學生上晒癮，搵埋有份主持《後生仔傾吓偈》的後生女黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊同黃紫恩，拍了一條跳舞片段放上網，5人穿上校服排晒舞，由戴祖儀企中間領軍，甚有女團風範，可能見ViuTV早前推出的《YOLO的練習曲》有noise，學生妹有市場一於跟風！

撰文：東方新地 圖片：戴祖儀IG圖片及短片截圖、ViuTV截圖