戴祖儀抄ViuTV YOLO組女團 領軍扮學生妹狂舞
拍緊無綫新劇《青春不要臉》的戴祖儀，飾演女學生上晒癮，搵埋有份主持《後生仔傾吓偈》的後生女黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊同黃紫恩，拍了一條跳舞片段放上網，5人穿上校服排晒舞，由戴祖儀企中間領軍，甚有女團風範，可能見ViuTV早前推出的《YOLO的練習曲》有noise，學生妹有市場一於跟風！
撰文：東方新地 圖片：戴祖儀IG圖片及短片截圖、ViuTV截圖
戴祖儀扮學生零違和感
戴祖儀最近在新劇《青春不要臉》扮演女學生，日前她在社交網晒出學生造型照，獲網友讚她激似18歲小妹妹，她再在社交網發功，上載與「後生女」黃凱儀（波波）、陳欣茵、杜穎珊及黃紫恩一齊跳舞的片段。
戴祖儀企中間領舞
5人以校服Look上陣，在戴祖儀帶領下，好明顯其餘4個女仔時有甩漏，整體來說都好有隊型，好明顯是受韓國的女團影響，戴祖儀在社交網留言：「半個鐘既（嘅）成品」相信她們是拍攝劇集《青春不要臉》期間抽空拍攝。
抄ViuTV的女團節目
戴祖儀的跳舞片段不禁令人想起ViuTV早前推出的新節目《YOLO的練習曲》，節目以訓練女團為主題，以短劇及真人騷形式拍攝，更因為節目極度「重女」，集合了網民熱愛的「女神級KOL」，包括不時在ViuTV節目亮相的郭爾君（Alma）、張蔓姿（Gigi），「試當真」的Jeannie（kayan9896）、陳苡臻（Jessica），Dear Jane《未開始已經結束》MV女主角歸南茜（Nancy），以及榮獲網民盛讚20位KOL裡面最靚的黃曉文（Candy），節目備受矚目。