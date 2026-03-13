才駿軒節目｜2025港姐亞軍施宇琪猛料背景起底！劍橋一級榮譽畢業震驚全場
2025年香港小姐亞軍施宇琪今日（13日）驚喜現身TVB全新團隊「才駿軒」發布會，正式宣布加盟並擔任節目主持，其超狂學霸背景隨即被極速起底，引起全城熱話！這位新鮮出爐的港姐不只擁有亮麗外表，其驚人履歷更讓現場人士為之震驚。究竟這位劍橋經濟系一級榮譽畢業生，為何會選擇投身幕前，挑戰主持工作？
施宇琪首度亮相 處女騷獲陳豪譚俊彥護航
在今日於會展舉行的「才駿軒 ELITE CLASS 星級造勢活動」上，施宇琪首次以節目主持的身份公開亮相，表現淡定大方，毫不怯場。雖然是首次主持大型活動，但同場有陳豪、譚俊彥、陳貝兒等一眾前輩坐鎮，星光熠熠的陣容彷彿是為她保駕護航，排場十足。施宇琪在活動中表現專業，與一眾星級嘉賓互動流暢，完全不像新人，可見TVB對她寄予厚望，為其演藝事業打下強心針。
施宇琪超狂學霸履歷曝光 IB狀元嚇窒網民
施宇琪加盟的消息一出，其驚人的學霸背景立即成為焦點！據悉，施宇琪自中小學時期已就讀香港頂尖名校，在中學IB課程中更考取滿分，榮獲「狀元」美譽，絕對是尖子中的尖子。之後她成功考入世界頂級學府英國劍橋大學，並以經濟系一級榮譽的超卓成績畢業。如此顯赫的學術背景，讓不少人驚嘆她是美貌與智慧並重的典範，更直言由她擔任財經節目主持是「毋庸置疑」，說服力十足。
棄高薪專業闖娛圈？ 劍橋經濟學背景成最強武器
外界對這位「學霸港姐」的選擇議論紛紛，好奇她為何沒有投身金融界等高薪專業，反而選擇加入娛樂圈。有分析認為，施宇琪並非「放棄」專業，而是將其轉化為她在演藝圈的最強武器。在TVB全新團隊「才駿軒」主攻財富、健康及養生三大範疇的背景下，她劍橋經濟系的專業知識正好能大派用場，為節目提供深度與專業性，塑造出與別不同的知性主持形象，這一步棋絕對是經過深思熟慮的明智之舉。
網民洗版熱議：美貌與智慧並重！
施宇琪加盟的消息在網上引起洗版式討論，網民對這位學霸港姐一致給予高度評價！留言區被讚美聲淹沒：「呢啲先係真正嘅美貌與智慧並重！」、「TVB終於識揀人！財經節目搵個劍橋經濟系主持，有說服力好多。」、「IB狀元喎！屈機到癲！簡直係人生勝利組！」、「好期待佢主持嘅節目，應該唔會淨係讀稿。」不過也有網民持觀望態度：「學歷勁唔代表識做主持，睇定啲先。」無論如何，施宇琪的亮相已成功製造大量話題，全城期待她的正式演出！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期