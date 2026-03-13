才駿軒節目｜2025港姐亞軍施宇琪猛料背景起底！劍橋一級榮譽畢業震驚全場

2025年香港小姐亞軍施宇琪今日（13日）驚喜現身TVB全新團隊「才駿軒」發布會，正式宣布加盟並擔任節目主持，其超狂學霸背景隨即被極速起底，引起全城熱話！這位新鮮出爐的港姐不只擁有亮麗外表，其驚人履歷更讓現場人士為之震驚。究竟這位劍橋經濟系一級榮譽畢業生，為何會選擇投身幕前，挑戰主持工作？