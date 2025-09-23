打風儲糧現奇景｜預製菜無人問津 「抗戰食糧」反被掃清！
颱風殺到超市現形 鋒味烤腸慘遭嫌棄
在颱風來臨前夕，多區超市上演搶購戰，新鮮蔬菜、凍肉櫃、即食麵等區域早已被清空，場面墟冚。不過，當鏡頭轉向預製菜區域時，卻是另一番光景。一款標榜加熱即食的「梅菜扣肉」預製菜，即使極為便利，依然無人問津。更尷尬的是，有網民在Threads上分享，指謝霆鋒主理的「鋒味」預製香腸，在整個凍櫃幾乎被掃清的情況下，唯獨它仍然貨源充足，與周遭的空蕩形成強烈對比，似乎在這次儲糧大戰中被市民徹底遺棄。
預製菜市場未成熟 內地調查揭反感真相
預製菜的滯銷現象，或許與近期消費者對其品質的疑慮有關。事實上，中港兩地近期都對預製菜的食安問題展開熱議，不少人抱持懷疑態度。根據內地早前公佈的一項「時刻微民意」調查，結果顯示超過六成受訪者對預製菜持有反感態度，當中更有24.44%表示「非常反感」。調查亦指出，有46.67%的受訪者對預製菜不大了解，近四成人甚至不清楚自己是否吃過預製菜，反映市場對預製菜的認知和接受度遠未成熟，消費者信心顯然不足。
嘉頓生命麵包成搶購目標 抗戰食糧深入民心
與預製菜的慘淡銷情相反，本地品牌嘉頓的產品成為了市民的搶購首選。多間超市的嘉頓麵包貨架被搶購一空，經典的「生命麵包」、迷你瑞士卷，甚至連薏米餅和瑪莉餅都所剩無幾。這個創立於1926年的品牌，在1937年抗日戰爭時期曾肩負生產軍糧的重任，被譽為「抗戰食糧」，其可靠形象早已深入民心。近年品牌更找來雲浩影與馮允謙等年輕歌手合作，銳意革新形象，未知是否因其歷史價值與在地生產的優勢，令嘉頓再次成為港人在危難時期的信心保證。
網民熱議兩極現象 「打風食生命麵包係常識」
超市這場兩極化的銷售情況迅速引發網民熱議，不少人對此現象表示認同。有網民在社交平台留言直指：「打風食生命麵包係常識啦，唔通食預製菜咩？」、「嘉頓麵包係香港人嘅集體回憶，信得過！」對於鋒味香腸滯銷，亦有網民嘲諷：「證明幾有名都好，打風嗰陣大家只會信老字號。」、「可能大家覺得打風仲要慢慢煮，不如直接食麵包好過。」這些留言反映出在非常時期，市民更傾向選擇熟悉且具信譽的傳統品牌，而非新興的預製食品。