打風儲糧現奇景｜預製菜無人問津 「抗戰食糧」反被掃清！

颱風「樺加沙」襲港，全城嚴陣以待，市民紛紛湧入超市搶購糧食，貨架幾乎被一掃而空。然而，在這場瘋狂的掃貨潮中，卻出現了極端反差的奇特景象：方便快捷的預製菜竟然乏人問津，連謝霆鋒加持的「鋒味」香腸都慘遭冷落；與此同時，本地老字號嘉頓麵包卻被搶購一空，成為市民心目中的「抗災首選」。究竟是甚麼原因造成這種冰火兩重天的局面？