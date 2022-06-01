披荊斬棘

披荊斬棘｜超豪華名單流出網民都話假：見到周杰倫已經唔使睇

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內地綜藝節目《披荊斬棘》原名為《披荊斬棘的哥哥》，今個月將開始進行錄影，日前網上流傳一份「豪華版」嘉賓名單，連內地網民都覺得假，直呼：「胡編濫造也是要講技術的！」事關名單上連台灣天王周杰倫、謝霆鋒、陳偉霆都榜上有名，難免令人質疑節目是否夠牙力請到咁大卡士。相反，名單上有TVB昔日三大小生：林峯、吳卓羲、黃宗澤，呢個新「大灣區哥哥」組合反而更可信。

近日內地流傳一份「豪華版」《披荊斬棘》嘉賓名單，卡士大到內地網民都話太假。
近日內地流傳一份「豪華版」《披荊斬棘》嘉賓名單，卡士大到內地網民都話太假。（圖片來源：網頁截圖）

《披荊斬棘》「豪華版」名單流到爆 內地網民都睇唔過眼

有消息指《披荊斬棘》將於8月緊接《乘風破浪》在湖南衞視及芒果TV播出，近年多個內地節目邀請不同香港藝人做嘉賓，近期熱門討論的《聲生不息》就是例子之一。日前網上流一份「豪華版」名人，寫上30位內地、香港、台灣明星的擬邀請名單，周杰倫、謝霆鋒、陳偉霆、關智斌、鹿晗、張藝興，等等大卡士榜上有名，被網民嘲笑「豪華版」名單，有「吹大咗」之嫌。網民留言：「還能再假一點嗎？」、「擬邀別名『溜粉』（即玩fans的意思）」、「看到第一個名字就知道是放屁，其他都不用看」，等等。

披荊斬棘 有網民覺得流出名單「流到爆」，直頭話見到會請周杰倫就唔使睇。
有網民覺得流出名單「流到爆」，直頭話見到會請周杰倫就唔使睇。（圖片來源：[email protected]

昔日TVB小生組成「新大灣區哥哥」？

去年《披荊斬棘的哥哥》反應好，帶契陳小春、張智霖、謝天華、林曉峰、梁漢文等人在內地人氣急升，見林曉峰、張智霖亮相《聲生不息》就知。消息指節目組見「大灣區哥哥」組合有得發揮，添食再組「大灣區哥哥」，獲請TVB昔日3大小生：林峯、吳卓羲及黃宗澤（Bosco），再加上謝霆鋒、陳偉霆及關智斌都在邀請之列，看來新一隊「大灣區哥哥」即將面世。不過據消息指，吳卓羲今個月開要拍TVB新劇，黃宗澤亦有工作在身撞期，得返林峯有機會參與，或者吳卓羲與黃宗澤會以「特別嘉賓」身份客串，內地節目經常有如此操作。

披荊斬棘 林峯暫時係最大機會參與節目的人選。.
林峯暫時係最大機會參與節目的人選。（圖片來源：[email protected]_fung_official）.
披荊斬棘 有消息指黃宗澤同吳卓羲都有工作在身未能參與「大灣區哥哥」。
有消息指黃宗澤同吳卓羲都有工作在身未能參與「大灣區哥哥」。（圖片來源：[email protected]

昔日「五虎」成集體回憶

林峯、吳卓羲、黃宗澤可謂集體回憶，同為昔日「新五虎」成員，林峯與吳卓羲曾露股拍攝《大唐雙龍傳》，吳卓羲與黃宗澤拍完《衝上雲霄》被力捧，還有《少年四大名捕》、《英雄刀少年》，三人經常跟馬國明、陳鍵鋒合作，其中2004年的「奧運六星」表演實在是一時佳話（表演中還有黎諾懿）。

披荊斬棘 《大唐雙龍傳》是林峯與吳卓羲的代表作之一。
《大唐雙龍傳》是林峯與吳卓羲的代表作之一。（圖片來源：《大唐雙龍傳》劇照）
披荊斬棘 林峯與吳卓羲在《大唐雙龍傳》中露股演出堪稱經典。
林峯與吳卓羲在《大唐雙龍傳》中露股演出堪稱經典。（圖片來源：YouTube＠TVB USA）
披荊斬棘
（圖片來源：《衝上雲霄》劇照）
披荊斬棘
（圖片來源：新傳媒資料庫）

雖然事隔18年，但呢段影片依然在網上流傳，仲有網民話間唔中就會拎返出嚟欣賞吓添！

撰文：東方新地圖片來源：網頁截圖、[email protected][email protected]_fung_official、[email protected]、《大唐雙龍傳》劇照、新傳媒資料庫資料或影片來源：melgooner

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