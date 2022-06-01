披荊斬棘｜超豪華名單流出網民都話假：見到周杰倫已經唔使睇

內地綜藝節目《披荊斬棘》原名為《披荊斬棘的哥哥》，今個月將開始進行錄影，日前網上流傳一份「豪華版」嘉賓名單，連內地網民都覺得假，直呼：「胡編濫造也是要講技術的！」事關名單上連台灣天王周杰倫、謝霆鋒、陳偉霆都榜上有名，難免令人質疑節目是否夠牙力請到咁大卡士。相反，名單上有TVB昔日三大小生：林峯、吳卓羲、黃宗澤，呢個新「大灣區哥哥」組合反而更可信。