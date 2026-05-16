MC張天賦×Gareth.T首度同台跳唱 康堤翻唱《瘋》驚艷全場 網民期待再合體
六大章節貫穿戀愛週期由暗戀走到復原
整場音樂會以「3少於三」為主題，透過六大章節呈現現代愛情的不同階段。開場三人以《一律建議分手》揭開序幕，隨即進入「Delusionship」章節，Gareth.T以《boyfriend material》剖析速食愛情中的自我焦慮，CONSTANCE以《story that never ends》訴說暗戀視角的糾結，MC則與CONSTANCE合唱容祖兒《牆紙》、張震嶽《秘密》及范曉萱《我要我們在一起》，刻畫「未開始已深陷」的虛幻憧憬。進入「Talking Stage」後，Gareth.T以《早到的U》道盡愛情中永遠錯開的無奈，MC以《花海》呈現沉船與清醒間的反覆拉扯，再與CONSTANCE甜蜜對唱《老派約會之必要》，將戀人未滿的曖昧期完美昇華。
MC張天賦與Gareth.T首度同台跳唱掀起全場高潮
「Hard Launching」章節成為全晚最高能量的時刻，MC演唱《反對無效》及《笑住喊》，Gareth.T則帶來《dinner in bed》及《世一》，呈現戀情公開後的甜蜜。兩人更首度同台演繹合唱曲《金童子》，配合一段復古浪漫的雙人舞蹈，令全場樂迷尖叫連連。CONSTANCE亦接力挑戰經典，演繹關淑怡《難得有情人》及林憶蓮《瘋了》，三人的跳唱讓歡呼聲不斷，將氣氛推至頂點。在此之前的「Benching & Ghosting」章節同樣精彩，CONSTANCE及Gareth.T合唱Chappell Roan的《Kaleidoscope》，MC則演繹麥浚龍《濛》，CONSTANCE更帶來出道作《doll》，唱出被「斷聯」的迷惘及無力感。
Gareth.T親自鋼琴伴奏將分手創傷具象化
「Breaking Up」章節中，Gareth.T演唱《用背脊唱情歌》後，與MC合唱《一百個未老先衰的方法》及陳奕迅《你的背包》，更親自以鋼琴伴奏展現音樂才華。隨後與CONSTANCE合唱《緊急聯絡人》，將分手後的「創傷後遺症」以音樂具象化。進入「Recovery」章節，CONSTANCE演唱Billie Eilish的《L’AMOUR DE MA VIE》及最新單曲《要還》，寓意痛定思痛、斬斷糾纏；MC演繹林憶蓮《為何他會離開你》，再與Gareth.T合唱《I’m okay》，象徵在傷痛中重新找回自我。
三人回顧合作點滴感謝樂迷熱烈支持
音樂會尾聲進入最終章，MC、CONSTANCE與Gareth.T在台上分享了這次合作的點滴，並衷心感謝全場樂迷的熱烈支持。三位歌手坦言首次三人合作充滿挑戰，但過程中建立了深厚默契。最後三人壓軸合唱謝安琪《年度之歌》，以這首具時代意義的作品為一夜限定的「3少於三」旅程畫上完美句號，亦為2026年首場拉闊音樂會留下難忘印記。
網民大讚三人化學反應強烈期待再合體
音樂會結束後，社交平台隨即湧現大量討論。有網民留言表示「三個人嘅化學反應強到爆炸，成晚冇冷場」，亦有樂迷大讚選曲品味極高：「由暗戀唱到分手，成個過程好有共鳴，聽到喊咗幾次。」不少人更點名稱讚MC與Gareth.T的雙人舞環節「完全冇諗過會有呢個驚喜」，紛紛留言要求三人日後再度合體開騷。最後三位歌手壓軸合唱謝安琪《年度之歌》，以這首具時代意義的作品為2026年首場拉闊音樂會畫上句號。
全晚歌單：
1.《一律建議分手》－ MC張天賦、CONSTANCE康堤、Gareth.T
2.《boyfriend material》－ Gareth.T
3.《story that never ends》－ CONSTANCE康堤
4.《墻紙》、《秘密》－ MC張天賦、CONSTANCE康堤
5.《我要我們在一起》－ MC張天賦、CONSTANCE康堤
6.《早到的U》－ Gareth.T
7.《花海》－ MC張天賦
8.《老派約會之必要》－ MC張天賦、CONSTANCE康堤
9.《Kaleidoscope》－ CONSTANCE康堤、Gareth.T
10.《濛》－ MC張天賦
11.《Just Give Me a Reason》－ MC張天賦、CONSTANCE康堤
12.《doll》－ CONSTANCE康堤
13.《反對無效》－ MC張天賦
14.《dinner in bed》－ Gareth.T
15.《笑住喊》－ MC張天賦
16.《世一》－ Gareth.T
17.《金童子》－ MC張天賦、Gareth.T
18.《難得有情人》－ CONSTANCE康堤
19.《瘋了》－ CONSTANCE康堤
20.《用背脊唱情歌》－ Gareth.T
21.《一百個未老先衰的方法》－ MC張天賦、Gareth.T
22.《你的背包》－ MC張天賦、Gareth.T
23.《緊急聯絡人》－ CONSTANCE康堤、Gareth.T
24.《L’AMOUR DE MA VIE》－ CONSTANCE康堤
25.《要還》－ CONSTANCE康堤
26.《為何他會離開你》－ MC張天賦
27.《I’m okay》－ MC張天賦、Gareth.T
28.《年度之歌》－ MC張天賦、CONSTANCE康堤、Gareth.T