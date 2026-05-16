MC張天賦×Gareth.T首度同台跳唱 康堤翻唱《瘋》驚艷全場 網民期待再合體

MC張天賦、CONSTANCE康堤及Gareth.T今晚於亞洲國際博覽館ARENA攜手舉行2026年首場拉闊音樂會，三位三十歲以下的新世代歌手以六大章節拆解Gen Z愛情觀，從暗戀到失戀再到自我療癒，將「situationship」的甜蜜與殘酷搬上舞台。一夜限定的演出以謝安琪《年度之歌》作結，全場樂迷的歡呼聲久久不散。