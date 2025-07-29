拖鞋男港鐵車廂當眾小便「拉花」滿地尿液嚇窒乘客 網民轟：地鐵有廁所㗎！
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日前網上瘋傳一段影片，指有穿拖鞋男子在港鐵車廂疑似當眾小便，地板上赫然留下一道尿痕「拉花」，一時異味散佈整個車廂，引發網民議論熱潮！
拖鞋男車門旁當眾疑似小便
有網民在社交平台分享一段短片，內容顯示在港鐵車廂內，一名身穿Polo恤、短褲和拖鞋的男子於車門旁當眾疑似小便，他一手握着扶手，地上則見懷疑尿液隨車廂搖晃擴散。片段中可聽到有男聲高呼：「有人屙尿呀！」同時有女聲提醒：「拎起對腳！」，現場氣氛一度尷尬。
影片中更見一名女乘客特別冷靜，在發現異樣後不慌不忙移動座位，以一招靈巧避開「事發現場」，全程零尷尬，被稱為「淡定姐」。部分乘客見狀則選擇不作聲，顯示出港人對地鐵突發怪事已漸見司空見慣。
港鐵迅速清理官方有回應
針對事件，港鐵方面回應指相信事件發生在7月27日晚上11時左右，東鐵綫大埔墟站職員接獲乘客報告，稱一列往金鐘方向的列車上有懷疑尿液。
職員發現相關情況後已即時通知沿線車站進行清理，並呼籲乘客如遇突發情況應保持鎮定，隨時可向職員求助；強調會持續加強車廂衛生管理及巡查力度。
網民：會唔會有病失禁
對於地鐵就地小便事件引發大量網民討論，有人直言行為噁心不堪，有人揶揄「嗰度唔係行幾步就有廁所㗎咩？」、「地鐵有廁所㗎」、「會唔會有病失禁」、「太空油後遺症？」、「吸毒後遺症失禁」，甚至有人感嘆「現在香港變咗咁」。
圖片來源：網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期