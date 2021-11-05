拳王｜張振朗新劇爆肌造型首曝光 前後close up環迴超立體

無綫台慶劇《拳王》將於11月23日（周二）晚上9時半在翡翠台開播，日前在劇集放出的預告片中，張振朗苦練出來的朱古力爆肌造型首度曝光，影片更以環迴立體多角度影盡張振朗前後側面Body，其中更有close up張振朗胸肌加腹肌的鏡頭，非常養眼！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] USA Official、[email protected] (official)