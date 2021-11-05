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拳王｜張振朗新劇爆肌造型首曝光 前後close up環迴超立體

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撰文：東方新地

無綫台慶劇《拳王》將於11月23日（周二）晚上9時半在翡翠台開播，日前在劇集放出的預告片中，張振朗苦練出來的朱古力爆肌造型首度曝光，影片更以環迴立體多角度影盡張振朗前後側面Body，其中更有close up張振朗胸肌加腹肌的鏡頭，非常養眼！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected] USA Official、[email protected] (official)

《拳王》張振朗爆肌Look解禁

今年1月《拳王》煞科時，張振朗曾收到監製的神祕大禮，原來是一幅他的爆肌照，但為了保密張振朗的爆肌造型，當時訪問影片中，全程都在他的照片上加上了一個「禁」字。張振朗透露為了操出一身肌肉，過程好辛苦，但也很值得。

張振朗的爆肌照被監製放大及置入相框中，作為神祕大禮送給他。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
張振朗的爆肌照被監製放大及置入相框中，作為神祕大禮送給他。（圖片來源：[email protected] USA Official）
但為了保密張振朗的爆肌造型，訪問全程在他的照片上加上了一個「禁」字。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
但為了保密張振朗的爆肌造型，訪問全程在他的照片上加上了一個「禁」字。（圖片來源：[email protected] USA Official）

朱古力肌環迴睇

《拳王》日前在社交網放出預告片，首度曝光張振朗苦練出來的朱古力爆肌造型，影片更以環迴立體式多個角度，影盡張振朗只著Boxer短褲的前後側面Body，其中更有close up張振朗前胸肌加腹肌的鏡頭。

見到張振朗一身健碩的朱古力肌，網友都話好驚喜。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
見到張振朗一身健碩的朱古力肌，網友都話好驚喜。（圖片來源：[email protected]
胡鴻鈞更留言大讚：「啲肌肉完全係離哂譜！」（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
胡鴻鈞更留言大讚：「啲肌肉完全係離哂譜！」（圖片來源：[email protected]
張振朗指為了這個角色，他減掉了自己很多肉，也付出了很多心血，只為了讓觀眾看到一個全新的自己。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
張振朗指為了這個角色，他減掉了自己很多肉，也付出了很多心血，只為了讓觀眾看到一個全新的自己。（圖片來源：[email protected]

每餐只食番薯加雞胸肉

張振朗曾在訪問中透露自己為了在拍打擂台晒肌場面前keep住爆肌身形，原來每餐都要自備食物開工，餐單只有番薯和雞胸肉，又會用攪碎的雞肉加水加奶粉來飲，一日大概飲兩、三杯，他笑指味道真係好臭。

張振朗直言這些操肌餐單他食了約3個月，目標是希望能在觀眾面前呈現出自己最完美的一面。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
張振朗直言這些操肌餐單他食了約3個月，目標是希望能在觀眾面前呈現出自己最完美的一面。（圖片來源：[email protected]
預告片中肌肉close up一幕仲有射燈射住反晒光，非常立體。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
預告片中肌肉close up一幕仲有射燈射住反晒光，非常立體。（圖片來源：[email protected]
劇集煞科後，張振朗直言最想睡一個很長的覺，睡醒後就和家人食飯及好好聊天，分享一下他拍攝時的經歷。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
連背肌都騷埋！劇集煞科後，張振朗直言最想睡一個很長的覺，睡醒後就和家人食飯及好好聊天，分享一下他拍攝時的經歷。（圖片來源：[email protected]

一眾男星密密操

此外劇中一眾男星包括黎耀祥、朱敏翰、黃子恆、許家傑等，都操出了一身Fit爆的肌肉，就連客串演出的譚俊彥，都有為擂台激戰一幕辛苦操肌。

黎耀祥亦有為《拳王》一劇操肌，但預告片就未見到他有騷肌的鏡頭。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
黎耀祥亦有為《拳王》一劇操肌，但預告片就未見到他有騷肌的鏡頭。（圖片來源：[email protected]
朱敏翰在《反黑路人甲》已做過拳手，身形一向都勁Fit，原來他在劇中飾黎耀祥兒子，將會同蔡潔有感情線。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
朱敏翰在《反黑路人甲》已做過拳手，身形一向都勁Fit，原來他在劇中飾黎耀祥兒子，會同蔡潔有感情線。（圖片來源：[email protected]
黃子恆拍《拳王》時一連叠住兩套劇，另一套劇是邵氏劇《飛虎之壯志英雄》，所以在操肌方面更辛苦，他大呻當時連覺都冇得好瞓。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
黃子恆拍《拳王》時一連叠住兩套劇，另一套劇是邵氏劇《飛虎之壯志英雄》，所以在操肌方面更辛苦，他大呻當時連覺都冇得好瞓。（圖片來源：[email protected]
許家傑劇中飾演泰拳拳手蔣繼昇，與李君妍有感情線。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
許家傑劇中飾演泰拳拳手蔣繼昇，與李君妍有感情線。（圖片來源：[email protected]
譚俊彥劇中戲份不多，但也操出了一身結實的肌肉。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
早前在《拳王》海外版預告中，可以見譚俊彥雖然在劇中戲份不多，但也操出了一身結實的肌肉。（圖片來源：[email protected] (official)
劇中譚俊彥慘死，令胞弟張振朗崩潰痛哭。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
劇中譚俊彥慘死，令胞弟張振朗崩潰痛哭。（圖片來源：[email protected] (official)
在預告片中還出現了婔子羚和賴慰玲的鏡頭，劇中兩人將和黎耀祥大玩三角戀。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
在預告片中還出現了婔子羚和賴慰玲的鏡頭，劇中兩人將和黎耀祥大玩三角戀。（圖片來源：[email protected]
賴慰玲。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
賴慰玲。（圖片來源：[email protected]
此外蔡潔將會和張振朗及朱敏翰有感情線。（圖片來源：Facebook@theringmaster2021）
此外蔡潔將會和張振朗及朱敏翰有感情線。（圖片來源：[email protected]

重溫《拳王》海外版預告：

張振朗收監製神秘大禮淚崩：

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