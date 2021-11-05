拳王｜張振朗新劇爆肌造型首曝光 前後close up環迴超立體
無綫台慶劇《拳王》將於11月23日（周二）晚上9時半在翡翠台開播，日前在劇集放出的預告片中，張振朗苦練出來的朱古力爆肌造型首度曝光，影片更以環迴立體多角度影盡張振朗前後側面Body，其中更有close up張振朗胸肌加腹肌的鏡頭，非常養眼！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected] USA Official、[email protected] (official)
《拳王》張振朗爆肌Look解禁
今年1月《拳王》煞科時，張振朗曾收到監製的神祕大禮，原來是一幅他的爆肌照，但為了保密張振朗的爆肌造型，當時訪問影片中，全程都在他的照片上加上了一個「禁」字。張振朗透露為了操出一身肌肉，過程好辛苦，但也很值得。
朱古力肌環迴睇
《拳王》日前在社交網放出預告片，首度曝光張振朗苦練出來的朱古力爆肌造型，影片更以環迴立體式多個角度，影盡張振朗只著Boxer短褲的前後側面Body，其中更有close up張振朗前胸肌加腹肌的鏡頭。
每餐只食番薯加雞胸肉
張振朗曾在訪問中透露自己為了在拍打擂台晒肌場面前keep住爆肌身形，原來每餐都要自備食物開工，餐單只有番薯和雞胸肉，又會用攪碎的雞肉加水加奶粉來飲，一日大概飲兩、三杯，他笑指味道真係好臭。
一眾男星密密操
此外劇中一眾男星包括黎耀祥、朱敏翰、黃子恆、許家傑等，都操出了一身Fit爆的肌肉，就連客串演出的譚俊彥，都有為擂台激戰一幕辛苦操肌。