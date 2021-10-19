換命真相｜譚俊彥太太任祉妍原來都係圈中人 為家庭甘願放棄事業

譚俊彥（Shaun）日前上商台節目《口水多過浪花》接受Do姐（鄭裕玲）訪問時，直言感謝太太犧牲了演藝事業，全身投入照顧家庭，讓他免去後顧之憂，原來譚俊彥的太太任祉妍（Yann）曾是新加坡舞台劇演員，兩人自2015年結婚，至今育有一子一女。

文：東方新地｜圖：譚俊彥IG、任祉妍IG及微博、新傳媒圖片庫、TVB影片截圖