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換命真相｜譚俊彥太太任祉妍原來都係圈中人 為家庭甘願放棄事業

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撰文：東方新地

譚俊彥（Shaun）日前上商台節目《口水多過浪花》接受Do姐（鄭裕玲）訪問時，直言感謝太太犧牲了演藝事業，全身投入照顧家庭，讓他免去後顧之憂，原來譚俊彥的太太任祉妍（Yann）曾是新加坡舞台劇演員，兩人自2015年結婚，至今育有一子一女。

文：東方新地｜圖：譚俊彥IG、任祉妍IG及微博、新傳媒圖片庫、TVB影片截圖

譚俊彥 獲太太教演戲

譚俊彥指太太任祉妍對他的演技很有要求，經常在他演戲時提出意見，對他助益良多。曾在03年轉戰內地的譚俊彥，2015年與新加坡舞台劇演員任祉妍結婚，先後誕下大女譚晴（Renee）同細仔譚杺（Rex）湊成「好」字。為爭取更多家庭相聚時間、亦都為父母狄龍、陶敏明更多機會享受湊孫樂，譚俊彥2016年決定簽約無綫，回港拍劇。

譚俊彥
譚俊彥曾孖父親狄龍上無綫節目《爸爸的告白》互訴父子情，當時太太亦曾帶住兩個仔女出鏡。（圖片來源：TVB影片截圖）
兩公婆不時會撇甩一對仔女去拍拖睇戲。（圖片來源：譚俊彥IG）
兩公婆不時會撇甩一對仔女去拍拖睇戲。（圖片來源：譚俊彥IG）

任祉妍 新加坡讀戲劇出身

原來譚俊彥的太太任祉妍出生在遼寧省大連巿，16歲時到北京讀了三年高中，之後到新加坡入讀南洋藝術學院（Nanyang Academy of Fine Art）戲劇系，據知她當時在校四年，每年都能取得獎學金，並以全系第一名的成績畢業，獲得最佳畢業生獎。

譚俊彥說太太任祉妍是舞台劇演員，受過傳統訓練，在工作上會給予他很多意見，任祉妍亦不時會帶一對仔女去譚俊彥拍劇現場探班。（圖片來源：譚俊彥IG）
譚俊彥說太太任祉妍是舞台劇演員，受過傳統訓練，在工作上會給予他很多意見，任祉妍亦不時會帶一對仔女去譚俊彥拍劇現場探班。（圖片來源：譚俊彥IG）
譚俊彥說有時因為工作情緒會有起伏，所以很感激太太經常遷就他。（圖片來源：任祉妍IG）
譚俊彥說有時因為工作情緒會有起伏，所以很感激太太經常遷就他。（圖片來源：任祉妍IG）

拍內地劇撻著

除了演出過多部舞台劇外，任祉妍又曾演出過內地電視劇《愛情面前誰怕誰》和《冰酒窩》，她和譚俊彥就是在2013年合演《冰酒窩》時認識，兩人在劇中演情侶，因而擦出愛火花，於2015年結婚，同年生下女兒。

夫妻相處少不免有爭駁，但譚俊彥指自己會以大局為重，先向太太低頭。（圖片來源：任祉妍IG）
夫妻相處少不免有爭駁拗，但譚俊彥指自己會以大局為重，先向太太低頭。（圖片來源：任祉妍IG）
任祉妍因拍內地劇《冰酒窩》同譚俊彥撻著。（圖片來源：任祉妍IG）
任祉妍因拍內地劇《冰酒窩》同譚俊彥撻著。（圖片來源：任祉妍IG）

奉女成婚無行婚禮

譚俊彥曾透露在拍攝《冰酒窩》時，由北京拍到天津，再到大連同新疆，之後再拍到溫哥華，差不多用了八個月的時間，見證了他和太太由相識到相愛的經過。他又直認兩人是奉女成婚，而得知任祉妍懷孕時，譚俊彥正在內地拍劇，因此兩人沒有舉行婚禮和度蜜月，只是簡單簽了紙註冊結婚。

任祉妍因拍內地劇《冰酒窩》同譚俊彥撻著。（圖片來源：任祉妍IG）
任祉妍被譚俊彥追求了約一年後，兩人才開始拍拖。（圖片來源：任祉妍IG）
拍拖約一年後，任祉妍同譚俊彥奉女成婚。（圖片來源：任祉妍微博）
拍拖約一年後，任祉妍同譚俊彥奉女成婚。（圖片來源：任祉妍微博）

留北京追求一年

譚俊彥憶述同太太拍《冰酒窩》時，有一次在新疆的滿天繁星下，見到太太一個人在蕩韆鞦，感覺非常浪漫。不過當時他向對方表白卻被拒絕，之後他以朋友關係繼續和對方相處，並留在北京生活了一年，好讓大家互相了解，最後任祉妍被他的誠意打動，終於和他在一起。

任祉妍身高有165cm。（圖片來源：任祉妍IG）
任祉妍身高有165cm。（圖片來源：任祉妍IG）
任祉妍指減肥和自由是一輩子要為之奮鬥的事。（圖片來源：任祉妍微博）
任祉妍指減肥和自由是一輩子要為之奮鬥的事。（圖片來源：任祉妍微博）

稱太太為最大後盾

婚後任祉妍放棄喜愛的演藝事業，陪著譚俊彥來港，專心相夫教女，到2017年再為譚俊彥誕下一子，湊夠一個「好」字。譚俊彥直言非常感激太太為家庭作出的犧牲，一直希望能夠彌補她，更指太太是他最大的後盾。

譚俊彥
唔使拍劇的日子，譚俊彥都會帶老婆仔女出街，享受家庭樂。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
譚俊彥指太太任祉妍是他的最大後盾。（圖片來源：任祉妍IG）
譚俊彥指太太任祉妍是他的最大後盾。（圖片來源：任祉妍IG）

焦點重溫：譚俊彥接受Do姐訪問 直言因一個原因想擺脫「港版李政宰」稱號

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