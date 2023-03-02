香港年度YouTube搜尋排名出爐 炎明熹成唯一上榜女歌手 MIRROR稱霸踢走MC

港人向來習慣瀏覽YouTube打發時間，YouTube年度搜尋榜的排名，絕對是反映藝人受歡迎程度的指標之一。TVB最近在LinkedIn發佈了一則新貼文，有關內容是第三方公司就2022年YouTube 20大搜尋排行榜的調查（香港地區）。