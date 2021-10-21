撐起青春｜游嘉欣餵食緋聞男友林正峰 攀石晒深長事業線
游嘉欣與同為《後生仔》主持的林正峰在《青年心城之撐起青春》首度擔正，近日二人傳出緋聞，有指27歲的林正峰背住拍拖三年女友，對21歲A0游嘉欣獻殷勤，車出車入，被斷正在車廂談情﹗這對緋聞情侶擔演的劇集本周日播出第三集，游嘉欣透露在劇中挑戰攀石，為此抽空上堂，不過網民焦點全放在她深長事業線及嫩滑肌膚上，網民瘋狂派心﹗
文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖
文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖
A0游嘉欣首擔女一即傳緋聞
21歲游嘉欣首度擔正女一，自劇集《青年心城之撐起青春》後，貼地話題引起網上熱討，游嘉欣的甜美笑容及天然清純樣子亦為網民受落。近日新聞多多的游嘉欣被指被林正峰攻陷，斷正車廂談情，有個正印女友的林正峰回應一腳踏兩船，他否認緋聞並指女友知情﹗
游嘉欣為一場戲學攀石
游嘉欣在最新一集《青年心城之撐起青春》首度挑戰攀石。本身熱愛運動的游嘉欣，為了以最佳狀態拍攝，事前專誠抽空學攀石，相當專業。 雖然做足準備，但游嘉欣坦言拍攝時依然險象環生，更拍至手心冒汗：「嗰場戲需要我吊喺半空嗌救命，因為我真係驚嘅，當時我只能靠隻手掹住啲石，對腳係冇任何嘢畀我踩住，所以其實我嗰刻真係驚到出晒手汗，我嗌救命係真心㗎！不過整體成件事係好玩嘅，係拍完第二日對手勁酸痛、手指又冇乜力。」
游嘉欣為慳錢兼修身 拒絕外食
游嘉欣本身熱愛運動但為了上鏡，努力修身，平時絕少出外食飯，慳錢之餘又可以食得健康，她開心Share節食心得：「盡量戒澱粉質，少油少鹽少糖，如果出街食通常只係食三文治或帶飯。另外我一路有做運動Keep住，因為如果唔KEEP再減過好辛苦。」
在將會播出的第三集，游嘉欣將繼續發揮獨門可愛秘技，演繹大量表情包，包括期待、欣喜、傾慕及失望等，被網民指有齊Gfable特質。除了表情豐富大放送。在劇中飾演熱血富家千金阿欣的游嘉欣，劇中角色是集更會展示「驚人」地獄級廚藝，更食到阿峰（林正峰飾）乸晒口臉，相當爆笑。游嘉欣強調現實生活中的自己並非如此：「我煮嘢食OK架，我媽咪識煮嘅我都識，最鍾意食釀豆腐同釀冬瓜。我下廚有冇烏龍嘢？都有嘅，我試過想整糖番茄，點知落錯咗鹽，好咸！」