撐起青春｜游嘉欣餵食緋聞男友林正峰 攀石晒深長事業線

游嘉欣與同為《後生仔》主持的林正峰在《青年心城之撐起青春》首度擔正，近日二人傳出緋聞，有指27歲的林正峰背住拍拖三年女友，對21歲A0游嘉欣獻殷勤，車出車入，被斷正在車廂談情﹗這對緋聞情侶擔演的劇集本周日播出第三集，游嘉欣透露在劇中挑戰攀石，為此抽空上堂，不過網民焦點全放在她深長事業線及嫩滑肌膚上，網民瘋狂派心﹗

文：東方新地｜圖：《青年心城之撐起青春》截圖