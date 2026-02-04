東張西望丨撞車碰瓷黨 涉款2,800萬 警拘4人 揭一條龍詐騙手法
有人索償逾20次報稱撞傷頸部 單一個案索償逾30萬
商業罪案調查科警司馮培基在記者會上透露，警方正檢視超過100宗相關可疑個案，當中包括保險業界轉介及市民報案。調查顯示，涉案夫婦手法極為專業，在22宗個案中分別扮演司機、乘客甚至路人角色，更有人索償逾20次，均涉及撞傷頸部，索償金額最高超過30萬元。警方發現該對夫婦涉嫌使用虛假文書，包括偽造車房維修單據及收入證明，並提交多張醫生證明以獲取長期病假。部分醫務診所涉及數十宗相似索償個案，懷疑背後有組織性的詐騙集團運作。
東張西望節目組收近百宗求助 揭發一條龍詐騙手法
《東張西望》節目早前開始追蹤報道相關案件，引起社會廣泛關注。節目組指手頭上已有近百宗類似求助，而案情細節有驚人巧合之處，所有索償信件均由同一間「林律師」發出，醫療報告則全數出自同一位「謝醫生」。對方往往聲稱受傷後無法工作，並出示月薪逾2萬元的糧單，索償金額由數十萬至過百萬不等，類似的「索償手法」令人覺得事件屬同一具有規模的「碰瓷集團」所為。節目主持根據醫療報告上的資料，直接致電涉事「謝醫生」的診所了解，當主持質問為何多宗意外傷者均由該醫生診斷，且傷勢報告內容異常相似時，診所職員聲稱該位謝醫生以前的確有在該診所應診，但已經「好耐冇嚟過」。
綠燈直行被撞反遭索償 苦主保費暴增一倍
其中一位苦主梁小姐向《東張西望》節目透露，其父親去年4月駕駛的士時，在旺角一個路口依循綠燈正常行駛，卻被一輛無視「讓路」標誌的私家車從旁撞上。當時對方司機自知理虧，雙方協議私下和解，梁父賠償對方8,000元，並簽署了列明「今後互不追究」的和解紙。豈料事隔半年，梁父突然收到由一名姓林律師發出的律師信，聲稱對方車上一名乘客因意外導致頸部受傷，並附上由一名姓謝醫生簽發的醫療報告及病假紙，正式提出索償。由於梁父當時以為小事化無，故並未向保險公司申報，保險公司收到索償通知後，不僅表明未必受理，更將梁父明年的保費由4萬多港元加價至近10萬港元。
陳先生堅持反駁75萬索償 最終零賠償擊退詐騙集團
苦主陳先生（化名）於2022年1月在鰂魚涌住家附近倒車時，與後面車輛發生碰撞，但他的車沒有絲微損傷。事發後11個月，陳先生收到對方律師發出的索償信，指事故導致左膝頭及右頸受傷，對方聲稱月薪75,000元，在影印機公司工作，至11月都不能工作，即影響10個月收入，索償75萬元。陳先生找律師回覆不能接受這個要求，對方其後不斷減價，由75萬降至20萬、15萬，最後降至75,000元，講價講到如街市買菜。陳先生與對方住在同一個社區，街坊和屋苑管理員都同情他的處境，不時幫他拍攝對方影片，發現聲稱受傷的索賠司機行走自如，甚至可以打籃球。陳先生將這些證據全部呈堂，直至去年11月，對方中止索賠。
專業團隊醫院外拉客 前保險理賠員揭產業鏈內幕
節目更揭發詐騙集團的招攬手法極為專業。觀眾張先生在1月30日去將軍澳醫院功能復康中心覆診時，被中年婦女搭訕，對方聲稱腳受傷有辦法指是僱主過失，可獲得數十萬賠償，並舉例「可以向保險公司索償到六位數」。有專門處理汽車理賠個案的前保險公司理賠人員Patrick聯絡《東張西望》爆料，指這類輕微碰撞引發巨額賠償案已經發生了一段不短的時間，他多次與一位姓林的律師樓交手，形容「對他們完全無辦法招架」，事件令整個汽車業務都輸錢，保費要集體加價。Patrick更揭露詐騙集團的完整產業鏈，指出有中間人會在意外現場向司機灌輸索償概念，律師行收取8萬元後，有部份要給中間人。
大律師義務協助苦主集體報案
大律師陸偉雄提醒市民，根據法例，交通意外引致的人身傷害追溯期長達3年，即使簽了和解紙，對方車上的乘客仍有權提出索償。他強調一旦收到律師信切勿置之不理，「否則對方可直接入稟法院申請勝訴」，即使認為自己無錯，亦要發信反駁。陸偉雄更義務協助多位早前接受過《東張西望》訪問而個案情節幾乎一樣的事主，整理口供，在1月28日下午陪同多位事主去灣仔警署，被安排到商業罪案調查科專責部門作處理跟進。經過近一星期，警方高度關注事件，正檢視超過100宗相關可疑個案，並於今日採取拘捕行動，在全港多個地點展開搜查，包括相關醫務診所及車房，並在夫婦住所搜出約30萬元現金、兩隻名錶及一批金器。
網民讚東張西望立功
《東張西望》的深度追蹤報道獲得網民一致讚賞，紛紛留言「東張立功」、「好彩有東張揭發」。有網民指出「成件事就係碰瓷呃保險」、「有牌詐騙集團，一條龍服務」、「根本就另類碰瓷黨」、「好過去搶」。觀眾對於保險公司的處理也有許多看法，「保險公司咁都賠錢？」、「保險公司亦唔係省油燈，點解又會如數賠償？」更有人懷疑「保險公司係團伙」。不少網民感謝節目組的努力，認為若非《東張西望》持續追蹤報道，這個詐騙集團可能仍然逍遙法外，繼續危害更多無辜司機。