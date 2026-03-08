攻你上大學｜藝人絕密學生相曝光！譚凱琪童年勁成熟嚇親網民 鄧凱文孖辮妹樣勁可愛！

想一窺明星們的青澀歲月？明晚（9日）播出的《攻你上大學》絕對不能錯過！節目片尾彩蛋「真‧學生相開心Share」環節將會繼續大放送，當中「凍齡女神」譚凱琪的童年照更會首度曝光，據悉其成熟樣貌與現時相差甚遠，而鄧凱文的可愛孖辮妹造型亦同樣吸睛，究竟哪位藝人的學生相最讓你意想不到？