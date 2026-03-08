攻你上大學｜藝人絕密學生相曝光！譚凱琪童年勁成熟嚇親網民 鄧凱文孖辮妹樣勁可愛！
想一窺明星們的青澀歲月？明晚（9日）播出的《攻你上大學》絕對不能錯過！節目片尾彩蛋「真‧學生相開心Share」環節將會繼續大放送，當中「凍齡女神」譚凱琪的童年照更會首度曝光，據悉其成熟樣貌與現時相差甚遠，而鄧凱文的可愛孖辮妹造型亦同樣吸睛，究竟哪位藝人的學生相最讓你意想不到？
譚凱琪童年照曝光 網民驚訝：同凍齡樣差好遠
在明晚播出的一集中，最令人期待的莫過於「真‧學生相開心Share」環節。今次將會公開多位藝人的珍貴學生照，而焦點就落在「凍齡女神」譚凱琪（Zoie）身上。據節目預告，譚凱琪小時候的樣子竟然相當成熟，與她現時的凍齡模樣大相逕庭，巨大的反差感相信會讓不少觀眾感到震驚。究竟這位女神的童年是甚麼模樣，絕對是明晚節目的一大看點，勢必引起網民熱話。
鄧凱文孖辮妹樣勁Cute 袁文靜拋書包叫陳豪答問題
除了譚凱琪的震撼童年照，同場的鄧凱文（Eris）學生相亦同樣有驚喜。原來她細細個已經是個「孖辮妹」，Cutie指數簡直爆燈，可愛模樣融化一眾粉絲。另外，節目中當問到中醫相關題目時，袁文靜竟大拋書包，搞笑地表示應該請教陳豪，更直接引用金句：「應該問陳豪，因為佢係 TVB 最犀利嘅醫生！」皆因陳豪曾在劇集《俠醫》及《白色強人》中飾演過中醫師及醫生，其發言既有創意又合乎邏輯，為節目增添不少笑料。
網民洗版熱議：回憶返哂嚟
雖然節目尚未播出，但預告中的學生相已在網上引起熱議，網民都表示非常期待。不少網民留言表示最喜歡看藝人的舊照，大讚環節「回憶返哂嚟」。對於譚凱琪的童年照，網民紛紛表示好奇：「嘩！Zoie細個個樣咁成熟嘅？真係女大十八變！」、「完全想像唔到，一定要睇！」。而鄧凱文的可愛樣亦獲網民大讚：「Eris細個好得意，孖辮妹好可愛！」、「由細靚到大！」，討論區已經被期待的留言洗版。
