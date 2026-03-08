攻你上大學｜女神班學歷嚇死人！前護士何沛珈惡鬥英國名校鄧凱文 黎諾懿英文勁到要除衫？

前晚（6日）播出的《攻你上大學》絕對是視覺與智慧的雙重衝擊！節目迎來超吸睛的「女神班」，一眾女神龔嘉欣、譚凱琪、葉蒨文等齊齊換上校服登場，畫面靚到爆燈，但原來她們絕非「花瓶」，個個學歷驚人，當中更有前護士及英國名校畢業生，究竟這場美貌與智慧的對決，誰能脫穎而出？