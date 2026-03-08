攻你上大學｜女神班學歷嚇死人！前護士何沛珈惡鬥英國名校鄧凱文 黎諾懿英文勁到要除衫？
廣告
前晚（6日）播出的《攻你上大學》絕對是視覺與智慧的雙重衝擊！節目迎來超吸睛的「女神班」，一眾女神龔嘉欣、譚凱琪、葉蒨文等齊齊換上校服登場，畫面靚到爆燈，但原來她們絕非「花瓶」，個個學歷驚人，當中更有前護士及英國名校畢業生，究竟這場美貌與智慧的對決，誰能脫穎而出？
女神班換校服登場 鄧凱文何沛珈學歷嚇親網民
節目一開場，「女神班」龔嘉欣、譚凱琪、葉蒨文、羅毓儀、梁敏巧、李芷晴、何沛珈、鄧凱文及賴彥妤，聯同全場唯一「女校男生」黎諾懿，齊齊以校服造型亮相，青春氣息滿瀉。不過最令人驚訝的是她們的超狂學歷，原來當中隱藏多位學霸！其中，鄧凱文畢業於英國名校諾丁漢大學傳理系，而何沛珈更是香港中文大學護理系畢業的前護士，梁敏巧亦是新聞與傳播學系出身，完全打破了外界對女藝人的刻板印象，證明她們是美貌與智慧並重。
葉蒨文羅毓儀Drama式對決 黎諾懿豪言：唔啱我除衫即走
這班女神聚在一起即時七嘴八舌，場面雖然混亂但笑料百出。當討論到讀書往事時，葉蒨文（Sophie）自爆當年非常勤力讀書，沒有心思拍拖。其後在回答修辭手法題目時，她更與羅毓儀（Yuki）上演了一場「Drama式大對決」，兩人一問一答充滿火藥味，場面極度搞笑。至於全場唯一的男丁黎諾懿亦不甘示弱，面對英文題目時更放下豪言：「我讀好多書㗎，如果唔啱我除衫即走！」結果他真的答中，成為全場首位成功「升班」的學生，場面相當威風。
網民洗版大讚：估唔到個個都係學霸
節目播出後，女神們的學霸背景隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾都表示對她們刮目相看。網民紛紛湧入討論區洗版留言，大讚她們「美貌與智慧並重」！有網民表示：「估唔到個個都係學霸，真係唔可以睇表面！」、「何沛珈做過護士好犀利！又有愛心又有腦！」、「鄧凱文原來係英國名校畢業，勁！」、「黎諾懿估唔到英文咁好，好有型！」討論區一面倒都是讚賞的聲音，認為這集娛樂性與知識性兼備。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期