游嘉欣「萌妹五式」搶盡風頭｜郭柏妍答題數手指勁呆萌 馬國明陳年學生相曝光網民驚呼：校草！
昨晚戰況激烈 游嘉欣郭柏妍鬥萌搶鏡
在昨晚播出的集數中，集結了《新聞女王²》與《夫妻的博弈》兩大劇組的演員，場面星光熠熠。當中7位「女學生」以游嘉欣（游游）最為搶鏡，在司儀介紹環節時，她即場做出「萌妹五式」，包括畀心心、撥頭髮、揮手、飛吻和舉V字手勢，可愛指數爆燈，獲網友大讚「卡哇伊」！而在片尾彩蛋中，游游的學生相亦被公開，其清純靚女模樣再次成為焦點。另一邊廂，郭柏妍（Rosita）面對數學題目時，竟然要出動手指輔助數數，配上她一雙無辜大眼，呆萌樣子融化不少觀眾，可愛程度不輸游游。
馬國明學生相震撼曝光 獨門「零秒思考」過關
除了女藝人鬥可愛，男藝人亦有驚喜表現。平時形象「傻吓傻吓」的吳業坤（坤哥），竟以「優異生」姿態，成為全場第一名成功取得中學學位的參賽者，令人刮目相看。而視帝馬國明（馬明）則在多條題目中，以獨門的「零秒思考」風格快速答題，最終亦順利過關，實力不容忽視。不過，全晚最大亮點，絕對是馬明的中學學生照曝光！相中的他眉清目秀，甚有書卷氣，與現時的成熟形象截然不同，絕對是校草級人馬，引起全場嘩然。
今晚難度幾何級飆升 兩條中學題考起全場藝人
據悉，今晚（5日）播出的第8集，問題難度將會幾何級飆升，對一眾藝人是極大考驗。節目預告中透露，有兩條中學級別的題目，竟然分別都只有1位參賽者答對，可見難度之高。其中一條題目為「以下哪個城市與香港位於同一時區？」，選項包括泰國曼谷、越南河內、澳洲珀斯及新西蘭威靈頓；另一條則是健康常識題「進食以下哪種食物可以提高鐵質吸收？」，選項有咖啡、燕麥、西柚和牛奶。究竟哪四位參賽者能殺出重圍，成功晉級大學級別？實在令人期待。
網民洗版熱議：馬明讀書原來咁靚仔！
節目播出後，網民隨即在討論區洗版式熱議，焦點幾乎一面倒落在馬國明的學生相上。不少網民驚呼：「估唔到馬明後生嗰陣咁有書卷氣！」、「呢張相絕對係校草級！完全係潛力股！」、「天然呆視帝原來係靚仔學霸」。同時，游嘉欣的可愛表現亦大獲好評：「游游真係好可愛，睇到心都融化！」、「萌妹五式好屈機」。而郭柏妍的呆萌數手指畫面亦被截圖瘋傳，網民紛紛留言：「Rosita天然呆個樣好得意」、「計數個樣好真實，好似我哋平時咁」，可見三位藝人成功憑節目中的真性情表現，贏得大量觀眾的喜愛。