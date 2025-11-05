游嘉欣「萌妹五式」搶盡風頭｜郭柏妍答題數手指勁呆萌 馬國明陳年學生相曝光網民驚呼：校草！

昨晚（4日）播出的台慶綜藝《攻你上大學》戰況激烈，一眾藝人鬥智鬥力！當中以游嘉欣施展「萌妹五式」成功搶焦，畫面極度可愛；同場的郭柏妍則大眼碌碌數手指答題，盡顯呆萌一面，同樣吸睛。不過全晚最震撼的，莫過於馬國明陳年學生相首度曝光，究竟這位視帝讀書時是何模樣，竟引來網民極大迴響？