敖嘉年驚傳與蔣家旻發展婚外情 急澄清三年前已離婚 曾與徐少強女出雙入對
敖嘉年和太太和平分手 關係如家人
45歲敖嘉年一向相當保護其感情生活，與圈外女友拍拖多年來都一直好低調，16年秘婚，婚後生活依舊低調﹗近日有報道爆料敖嘉年和蔣嘉旻過從甚密，傳媒向他查詢時，敖嘉年才透露和太太三年多前已離婚，並指好多圈內朋友都知道，他指今次公開離婚是經同前妻同意，並指二人是和平分手，現在關係像家人一樣，生日都會一齊過﹗
敖嘉欣賞蔣家旻 感情睇緣份
敖嘉年講到同蔣嘉旻的緋聞時，他否認二人拍拖，但就表示好欣賞對方，直指蔣嘉旻曾到訪其家，因為都是一大班朋友到來，但就沒有過夜，當被問到有否發展機會，敖嘉年就講笑話對方好火爆怕咗佢，但感情事就一切隨緣﹗
敖嘉年入行超過廿年，94年參加無綫歌唱比賽入行，做過電影幕後及DJ，16年簽約入無綫，拍過不少劇集，09年憑《巾幗梟雄》大少爺「蔣必文」一角勇奪「飛躍進步男藝員」，翌年憑《巾幗梟雄之義海豪情》的「排骨仔」角色打入「最佳男配角」五強。敖嘉年與蔣家旻傳緋聞才驚爆已離婚三年多，但本刊曾在4年前18年影到敖嘉年同徐少強女出雙入對﹗
18年人夫敖嘉年與徐少強女 教戲教拳愈行愈埋
同居八年、秘婚兩年，敖嘉年向來對感情事收收埋埋，所以圈外女友跟足10年，連結婚都唔擺酒唔請圈中人，敖太真面目一直冇乜幾個圈中朋友有見過，敖嘉年曾在訪問中指另一半連名都唔畀佢講，只透露另一半曾做美聯社記者，有指太太叫Peggy又有指叫Betty，但他都不肯去證實。話就話為保護老婆圈外人身份，不過老婆同人夫身份收得太埋，好易出事。17年敖嘉年離巢接拍老友陳國坤監製的電影《拳 道 》，同戲中對手「 妹 」、 徐少強女徐頴堃( E r i c a )一 見如故教戲又教拳，套戲煞科後依然過從甚密，時單獨約見。
同行煞有介事
敖嘉年自爆在觀塘出世、長大，由細住到大結婚後繼續在觀塘落地生根，果然係土生土長觀塘人，除咗跨區開工拍戲，平時一日三餐、買嘢入貨，連整車都在區內搞掂。日前敖嘉年把座駕泊在觀塘工廈區車房接受護理服務，等攞車時順手在附近食飯醫肚。其實食飯有個伴有幾閒，奇就奇在當日陪住敖嘉年撐枱腳的徐少強與雪梨之女徐頴堃一見鏡頭一臉尷尬，煞有介事彈開三尺遠。
秒速彈開
隔開成尺遠行足半條街，敖嘉年一個箭步行入街尾一間汽車美容店，Erica就默默緊隨其後。二人商量片刻，再次出現時，Erica擰歪面避開鏡頭先行離去。
因利乘便密密會
2018年，已婚41歲敖嘉年同30歲徐頴堃本來風馬牛不相及，徐頴堃12年參選華姐後從溫哥華回流香港發展，在有線做過主持、亦幫ViuTV拍過劇集，又獲姨媽米雪引薦首次在無 綫 劇《 溏心風暴3 》得到演出機會 ，而當時敖嘉年已經離巢回復自由身 。
二 人因為合拍陳國坤監製電影《拳道》首次合作，據悉二人一見如故甚為啱傾，套戲已經煞科，不過敖嘉年就繼續教拳教戲與徐頴堃保持見面。每次見面，更沒有太太和其他演員在場。早前Erica又殺到入觀塘約見敖嘉年，原訂計劃陪食飯陪攞車再去下一站，但一見記者鏡頭即時彈開，二人齊齊入車行密斟一輪後，改變計劃女方先行獨自離開。男方有太太又正值事業搏殺期，女方為敖嘉年著想避 忌，認真抵得諗。
秘婚
敖嘉年同女友同居八年再於16年秘婚，雖然同行十多年，但就絕少提及另一半和自己的人夫身份。及後敖嘉年被問秘婚一事，他指是尊重女方意願，指岳父身體唔好，所以婚事低調進行，婚後不久岳父離世令他更加不想公開婚訊﹗09年敖嘉年遇襲被梁靖琪開車送入院，因而傳出緋聞，其後即罕有拖當時還未係敖太的女友出巡曬恩愛，以示同Toby關係清白。
徐頴堃 聽姨媽米雪話選美入行
大學讀犯罪心理學，不過一 直有意入娛樂圈發展，徐頴堃聽姨媽米雪話選美入行，12年回港參選華姐亦殺入最後五強。選完華姐拍過廣告做過主持，其後加入有線擔任飲食節目《為食情報局》主持。
米雪養大
80年代年方18歲的雪梨撻著有婦之夫徐少強，更堅持生下徐偉棟和徐頴堃兩兄妹，二人7年後分手，兩兄妹就被雪梨送去加拿大由母親及胞妹湊大。Erica不止一 次表示，同親生父母關係疏離，同姨媽米雪反而更親見面更多，由細住到大的溫哥華豪宅亦是米雪名下物業。