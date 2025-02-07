晶女郎文凱玲工人突然走佬 網上無奈求助：佢連錢同機票都唔要

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42歲「晶女郎」文凱玲（Connie）於去年結婚並誕下一女後，一直專心湊女，現在女兒Iyla已7個月大，文凱玲卻在IG求助，指其工人姐姐突然走佬！

文凱玲 揭工人突然離奇失蹤

文凱玲在IG Story以黑底白字發出長文，透露她的工人姐姐原本提出要辭職回菲律賓，文凱玲說：「其實佢已經唔係第一次講話唔做，又話同老公鬧交又話掛住啲仔女，但係之前佢好快就後悔話佢只係亂咁噏，所以今次我地應承咗佢畀佢執嘢走。」文凱玲為了幫助工人盡快回鄉，為她準備好辭職信，甚至沒有要求一個月的通知期和賠償，但工人卻拒絕簽署該封辭職信，只表示要聯絡中介公司辦理剩餘的手續。

文凱玲 文凱玲早前曾一家三口拍賀年照。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲早前曾一家三口拍賀年照。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 囡囡Iyla現時已7個月大。（圖片來源：IG@connieman）
囡囡Iyla現時已7個月大。（圖片來源：IG@connieman）

網上無奈求助：而家我可以點算好？

其後工人姐姐的後續行為卻讓文凱玲表示震驚：「佢話唔想即刻簽，想去當時請佢嗰間中介公司度處理剩低嘅手續。結果個工人姐姐執晒所有嘢離開咗我屋企，然後仍今日無去到個中介公司，夜晚我發訊息提醒佢，聽日記得去中介公司處理手續同埋收錢。結果佢覆返我話佢唔去！唔通佢連錢同機票都唔要？而家我可以點算好？」文凱玲向網民求助，顯示出她的無助和焦慮。

文凱玲 文凱玲對工人突然走佬十分無助和不解。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲對工人突然走佬十分無助和不解。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 出po向網民求助。（圖片來源：IG@connieman）
出po向網民求助。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 （圖片來源：IG@connieman）
（圖片來源：IG@connieman）

結婚生女前最後一部作品是《狀王之王》

文凱玲於去年3月與拍拖5年的外籍男友Jason結婚，並於7月初早產誕下女兒IYLA，之後文凱玲主力湊女，未月再拍劇，她在TVB最後一部作品，是去年新春期間播出的《狀王之王》，飾演蜘蛛精殺人案的幕後真兇葉三娘，在公堂上除衫露出疤痕自白的一幕，兇狠的表情獲網民大讚將毒辣殺手的角色詮釋得入型入格。

文凱玲 文凱玲生女後上圍大升cup。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲生女後上圍大升cup。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 現時全職湊女。（圖片來源：IG@connieman）
現時全職湊女。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 去年新春播出的《狀王之王》是文凱玲結婚生女前最後一部作品。（圖片來源：IG@connieman）
去年新春播出的《狀王之王》是文凱玲結婚生女前最後一部作品。（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 文凱玲為拍《狀王之王》，特別將《一舞傾城》時的鬈髮造型拉返直。（圖片來源：TVB）
文凱玲為拍《狀王之王》，特別將《一舞傾城》時的鬈髮造型拉返直。（圖片來源：TVB）

文凱玲港姐出身曾做過空姐

文凱玲，現年42歲，畢業於香港大學心理學系。她曾經短暫擔任空姐，並在2010年參選香港小姐，雖然止步八強，但此後獲得了不少演出機會。她曾出演過多部港產片，包括《喜愛夜蒲2》和《黑色喜劇》。

文凱玲 2010年以27歲之齡參加香港小姐的文凱玲，以身材玲瓏浮凸見稱。（圖片來源：IG@connieman）
2010年以27歲之齡參加香港小姐的文凱玲，以身材玲瓏浮凸見稱。（圖片來源：IG@connieman）

文凱玲做「晶女郎」曾大膽全裸

2014年文凱玲簽約王晶旗下成為「晶女郎」後，在王晶監製的電影《鴨王2》及《唐伯虎衝上雲霄》中都有大膽的全裸演出。儘管這些角色讓她被定位為性感冶艷的演員，但她認為很值得：「比起之前真係多咗機會發揮，多謝晶哥提拔同畀咗唔少意見我。」

文凱玲 2014年文凱玲被王晶睇中拍《唐伯虎衝上雲霄》， 飾演古代索女「秋香」，有不少大膽戲份。（圖片來源：《唐伯虎衝上雲霄》劇照）
2014年文凱玲被王晶睇中拍《唐伯虎衝上雲霄》， 飾演古代索女「秋香」，有不少大膽戲份。（圖片來源：《唐伯虎衝上雲霄》劇照）
文凱玲 文凱玲在《唐伯虎衝上雲霄》飾演秋香，雖然要犧牲色相，但她認為很值得。（圖片來源：《唐伯虎衝上雲霄》劇照）
文凱玲在《唐伯虎衝上雲霄》飾演秋香，雖然要犧牲色相，但她認為很值得。（圖片來源：《唐伯虎衝上雲霄》劇照）

拍《鴨王2》成三級片女星

文凱玲在《唐伯虎衝上雲霄》中的大膽全裸演出，以及在《鴨王2》中的性感表演，都展示了她對角色的全情投入和對演藝事業的熱情。雖然《鴨王2》也令她一度被標纖為三級片女星，但文凱玲在訪問中表示，她不後悔過去的決定，因為這些角色為她帶來了更多的演出機會。

文凱玲 文凱玲2015年在三級片《鴨王2》擔任女主角，以膠紙遮胸，和何浩文床上肉搏，又被五花大綁，與何華超、梁敏儀等大玩SM。（圖片來源：《鴨王2》劇照）
文凱玲2015年在三級片《鴨王2》擔任女主角，以膠紙遮胸，和何浩文床上肉搏，又被五花大綁，與何華超、梁敏儀等大玩SM。（圖片來源：《鴨王2》劇照）
文凱玲 片中文凱玲有不少性感演出。（圖片來源：《鴨王2》劇照）
片中文凱玲有不少性感演出。（圖片來源：《鴨王2》劇照）
文凱玲 文凱玲拍攝《鴨王2》攝宣傳照時，不惜半裸上陣，以手遮胸，噴血程度爆燈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
文凱玲拍攝《鴨王2》攝宣傳照時，不惜半裸上陣，以手遮胸，噴血程度爆燈。（圖片來源：新傳媒照片庫）
文凱玲 2014年文凱玲簽入王晶旗下成為「晶女郎」，被安排拍電影《唐伯虎沖上雲霄》及三級片《鴨王2》，成功上位。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2014年文凱玲簽入王晶旗下成為「晶女郎」，被安排拍電影《唐伯虎沖上雲霄》及三級片《鴨王2》，成功上位。（圖片來源：新傳媒照片庫）

從尤物形象到演技派轉變

近年來，文凱玲在無綫劇集中的演出越來越多，她在《賭城群英會》中演電腦宅女黃小南，以及在《一舞傾城》中飾演爛賭舞女Money，都讓她逐漸擺脫了過去的性感尤物形象。今次在《狀王之王》中的精彩演出，更是讓網民看到了她美貌與實力兼備的一面，證明了她作為一名演員的多面性和深厚的演技基礎。

文凱玲 文凱玲在《賭城群英會》中演宅女，只得一個泳衣造型稍為性感。（圖片來源：TVB）
文凱玲在《賭城群英會》中演宅女，只得一個泳衣造型稍為性感。（圖片來源：TVB）
文凱玲 文凱玲在《荷里活有個大老千》中也有性感舞團Look。（圖片來源：微博@文凱玲ConnieMan）
文凱玲在《荷里活有個大老千》中也有性感舞團Look。（圖片來源：微博@文凱玲ConnieMan）

一度轉戰ViuTV演單親媽媽

2019年拍完《荷里活有個大老千》後，文凱玲曾離開無綫選擇向外闖，於2020年接拍ViuTV劇集《暖男爸爸》，當時她更特別增肥飾演單親媽媽，不時到鄭中基飾演的阿榮所在的便利店找他傾訴心事，當中一場淚崩戲，被大讚演出細膩。直到2022年，文凱玲才重返無綫，並演出《一舞傾城》和《狀王之王》。

文凱玲 轉戰ViuTV的文凱玲一改戲路增肥演單親媽媽。（圖片來源：ViuTV）
轉戰ViuTV的文凱玲一改戲路增肥演單親媽媽。（圖片來源：ViuTV）

社交媒體上文凱玲

在社交媒體上，文凱玲的個人風格和生活態度也受到了粉絲的關注。她的Instagram圖片展示了她的日常生活和工作，讓粉絲能夠更加貼近她的生活，感受到她作為一名演員以外的多面性。

文凱玲 （圖片來源：IG@connieman）
（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 （圖片來源：IG@connieman）
（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 （圖片來源：IG@connieman）
（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 （圖片來源：IG@connieman）
（圖片來源：IG@connieman）
文凱玲 （圖片來源：IG@connieman）
（圖片來源：IG@connieman）

撰文：東方新地圖片來源：IG@connieman、微博@文凱玲ConnieMan、新傳媒照片庫、TVB、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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