晶女郎文凱玲工人突然走佬 網上無奈求助：佢連錢同機票都唔要
文凱玲 揭工人突然離奇失蹤
文凱玲在IG Story以黑底白字發出長文，透露她的工人姐姐原本提出要辭職回菲律賓，文凱玲說：「其實佢已經唔係第一次講話唔做，又話同老公鬧交又話掛住啲仔女，但係之前佢好快就後悔話佢只係亂咁噏，所以今次我地應承咗佢畀佢執嘢走。」文凱玲為了幫助工人盡快回鄉，為她準備好辭職信，甚至沒有要求一個月的通知期和賠償，但工人卻拒絕簽署該封辭職信，只表示要聯絡中介公司辦理剩餘的手續。
網上無奈求助：而家我可以點算好？
其後工人姐姐的後續行為卻讓文凱玲表示震驚：「佢話唔想即刻簽，想去當時請佢嗰間中介公司度處理剩低嘅手續。結果個工人姐姐執晒所有嘢離開咗我屋企，然後仍今日無去到個中介公司，夜晚我發訊息提醒佢，聽日記得去中介公司處理手續同埋收錢。結果佢覆返我話佢唔去！唔通佢連錢同機票都唔要？而家我可以點算好？」文凱玲向網民求助，顯示出她的無助和焦慮。
結婚生女前最後一部作品是《狀王之王》
文凱玲於去年3月與拍拖5年的外籍男友Jason結婚，並於7月初早產誕下女兒IYLA，之後文凱玲主力湊女，未月再拍劇，她在TVB最後一部作品，是去年新春期間播出的《狀王之王》，飾演蜘蛛精殺人案的幕後真兇葉三娘，在公堂上除衫露出疤痕自白的一幕，兇狠的表情獲網民大讚將毒辣殺手的角色詮釋得入型入格。
文凱玲港姐出身曾做過空姐
文凱玲，現年42歲，畢業於香港大學心理學系。她曾經短暫擔任空姐，並在2010年參選香港小姐，雖然止步八強，但此後獲得了不少演出機會。她曾出演過多部港產片，包括《喜愛夜蒲2》和《黑色喜劇》。
文凱玲做「晶女郎」曾大膽全裸
2014年文凱玲簽約王晶旗下成為「晶女郎」後，在王晶監製的電影《鴨王2》及《唐伯虎衝上雲霄》中都有大膽的全裸演出。儘管這些角色讓她被定位為性感冶艷的演員，但她認為很值得：「比起之前真係多咗機會發揮，多謝晶哥提拔同畀咗唔少意見我。」
拍《鴨王2》成三級片女星
文凱玲在《唐伯虎衝上雲霄》中的大膽全裸演出，以及在《鴨王2》中的性感表演，都展示了她對角色的全情投入和對演藝事業的熱情。雖然《鴨王2》也令她一度被標纖為三級片女星，但文凱玲在訪問中表示，她不後悔過去的決定，因為這些角色為她帶來了更多的演出機會。
從尤物形象到演技派轉變
近年來，文凱玲在無綫劇集中的演出越來越多，她在《賭城群英會》中演電腦宅女黃小南，以及在《一舞傾城》中飾演爛賭舞女Money，都讓她逐漸擺脫了過去的性感尤物形象。今次在《狀王之王》中的精彩演出，更是讓網民看到了她美貌與實力兼備的一面，證明了她作為一名演員的多面性和深厚的演技基礎。
一度轉戰ViuTV演單親媽媽
2019年拍完《荷里活有個大老千》後，文凱玲曾離開無綫選擇向外闖，於2020年接拍ViuTV劇集《暖男爸爸》，當時她更特別增肥飾演單親媽媽，不時到鄭中基飾演的阿榮所在的便利店找他傾訴心事，當中一場淚崩戲，被大讚演出細膩。直到2022年，文凱玲才重返無綫，並演出《一舞傾城》和《狀王之王》。
社交媒體上文凱玲
在社交媒體上，文凱玲的個人風格和生活態度也受到了粉絲的關注。她的Instagram圖片展示了她的日常生活和工作，讓粉絲能夠更加貼近她的生活，感受到她作為一名演員以外的多面性。