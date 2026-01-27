37歲「𡃁模始祖」曼谷機場全素顏被捕獲 億萬闊太狀態驚艷獲激讚：簡直是神

37歲「𡃁模始祖」文詠珊自從2019年嫁給富二代老公吳啟楠後，搖身一變成為億萬闊太，但她並沒有因此放棄事業，反而越戰越勇！去年9月更是無預警宣布已為人母，從懷孕到生產保密功夫做到足，震撼全網。近日有網民在曼谷機場野生捕獲文詠珊，雖然貴為億萬闊太，但她的表現卻極為貼地親民，最令人驚嘆的是她全素顏狀態竟然美得像神一樣，完全不像已為人母的37歲女星！