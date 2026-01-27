37歲「𡃁模始祖」曼谷機場全素顏被捕獲 億萬闊太狀態驚艷獲激讚：簡直是神
文詠珊曼谷機場被捕獲親力親為推行李
有網民在社交平台分享在曼谷機場偶遇文詠珊的經歷，興奮地寫道：「感謝延誤！延誤3h在機場蹲在門口熱的滿頭大汗，忽然看見旁邊一個美女從車上下來！非常瘦非常白非常漂亮！！即使是素顏也是和一般人有壁的大美女！！仔細一看！！文詠珊！！！想合照的心讓我偷偷摸摸的在值機口等她值完機，太溫柔了非常平易近人！！非常爽快的答應了我們合照的請求！！太美了，太曼妙了」。從網民分享的照片可見，文詠珊雖然貴為億萬闊太，但依然事事親力親為，身上掛著兩個袋，再自己推著一個行李箱，完全沒有架子。
全素顏狀態驚艷網民說她是大學生也有人信
相中梳著中分頭的文詠珊，戴著黑框眼鏡，無懼以全素顏狀態示人，皮膚緊緻有光澤，完全看不出歲月痕跡。更令人驚嘆的是，產後極速瘦身成功的文詠珊，穿上一件簡單貼身圓領上衣，配搭白色牛仔褲，纖細的身型狀態跟沒生過一樣，說她是大學生也有人信，完全不像已為人母的37歲女星。網民紛紛被文詠珊的全素顏狀態驚艷，激讚她「實在太美了太美了太美了無法呼吸了 根本不敢靠近她！！簡直是神來的！」、「素顏美女！真的好美！」。
億萬闊太零架子獲網民激讚平易近人
除了被文詠珊的美貌震撼外，網民更對她的親民態度讚不絕口。有網民留言稱讚：「出行親力親為，所有物品她都是自己拿」、「她很配合，拿著一抽二袋都禮貌合影」、「她真的非常平易近人！」。文詠珊雖然嫁入豪門成為億萬闊太，但完全沒有富太架子，面對粉絲的合照要求也是爽快答應，展現出極高的情商和修養。這種貼地的表現讓不少網民對她更加好感，直言她是真正的女神級人物。
網民熱議文詠珊產後狀態生完像沒生
文詠珊去年9月底突然在無預警下宣布已生B，她貼住一對BB腳仔，發文：「And just like that, our family grew by two little feet 👼🏻👣✨（轉眼間，我們的家庭多了一雙小腳板）。」消息一出震撼全網，因為她從懷孕到生產保密功夫做到足，完全沒有被外界發現。而從今次曼谷機場的照片可見，產後的文詠珊身材已完全恢復，纖細的身型完全看不出曾經懷孕生產，網民紛紛留言驚嘆「生完像沒生」、「根本看不出是媽媽」，對她的產後恢復能力佩服不已。