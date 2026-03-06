文詠珊時裝周造型連環大翻車 產後復出髮型妝容雙雙失手 被轟似「阿梅」

文詠珊產後復出征戰國際時裝周，本應是華麗轉身的完美時刻，豈料卻意外成為網民熱議的「時尚災難」現場！這位由模特兒成功轉型演員的女神，2019年嫁給富三代老公吳啟楠後長駐上海，去年9月突然宣布升級做媽媽震撼全城。產後極速修身的她一直被讚外貌依然精緻，素顏狀態下仍然美爆，但今次時裝周亮相卻罕有「失手」，髮型妝容雙雙翻車，更被網民狠批神還原《少林足球》「阿梅」造型，究竟發生咩事？