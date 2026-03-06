文詠珊時裝周造型連環大翻車 產後復出髮型妝容雙雙失手 被轟似「阿梅」

文詠珊產後復出征戰國際時裝周，本應是華麗轉身的完美時刻，豈料卻意外成為網民熱議的「時尚災難」現場！這位由模特兒成功轉型演員的女神，2019年嫁給富三代老公吳啟楠後長駐上海，去年9月突然宣布升級做媽媽震撼全城。產後極速修身的她一直被讚外貌依然精緻，素顏狀態下仍然美爆，但今次時裝周亮相卻罕有「失手」，髮型妝容雙雙翻車，更被網民狠批神還原《少林足球》「阿梅」造型，究竟發生咩事？

巴黎時裝周墊肩上衣妝容過火變阿梅

更大的「災難」發生在巴黎時裝周！文詠珊身穿紫色絲綢上衣配黑色長褲，將長髮盤起本來乾淨俐落，但網民的重點卻全部放在她那件誇張墊肩上衣和濃烈妝容上。網民紛紛炮轟墊肩上衣的肩墊太厚太突兀，直言「好奇怪」，更批評文詠珊化妝化得太濃，眉形畫得太長，整個造型十足十《少林足球》中的「阿梅」。留言區更是一面倒的負評：「好笑好土完全不搭調」、「為何用少林足球的造型」、「這妝造咋，把我姐搞成蔡明老師coser了」、「為什麼要搞個這樣的肩膀啊」、「這一身太土了」等等，可見網民對這次造型有多不滿。

網民兩極化反應有人護航有人狠批

面對鋪天蓋地的批評聲音，也有部分網民為文詠珊護航，認為「人靚就可以搭救」，更呼籲大家不要對女明星太過苛刻。支持者認為文詠珊本身底子好，即使造型失手也不會影響她的美貌，而且時裝周的造型本來就比較前衛實驗性，不應該用日常審美標準來評判。不過批評聲音明顯佔上風，大部分網民都認為這次的造型選擇確實有問題，特別是妝容和髮型的搭配完全不適合文詠珊的氣質和臉型。

文詠珊產後復出之路挑戰重重

作為新手媽媽的文詠珊，產後復出之路確實充滿挑戰。她在去年9月突然宣布升級做媽媽確實令人意外。產後她積極修身並重返幕前工作，希望在國際時裝周上重新建立自己的時尚地位。然而這次的造型翻車事件提醒大家，即使是經驗豐富的藝人，在產後復出的過程中也可能會遇到各種意想不到的挑戰，包括造型選擇和個人風格的重新定位。
