「洪家班」鍾發3年前一餐飯與曾志偉擘面 憶同洪金寶「望都唔望佢一眼」

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資深電影人文雋（Man哥）的YouTube頻道向來都會邀請唔同嘉賓分享娛樂圈趣事，近日文雋就邀請咗「洪家班」成員兼資深動作演員鍾發做嘉賓，除咗大談拍電影嘅軼事外，當提到是否仍與業內人士保持聯繫時，鍾發就爆seed重提與曾志偉絕交事件，更句句有骨兼怒斥對方「你去X啦」……

鍾發直指曾志偉約飯局為流量

文雋在訪問中問及鍾發「有冇耐唔耐大哥號召，去飲茶，食飯灌水咁樣？」不過鍾發隨後就突然表示：「我唔怕開名，你擺出街都唔怕」，之後更直接點名曾志偉，兼大爆2人現時關係：「依家志偉同我係唔講嘢㗎」。

鍾發之後道出在疫情期間，「洪家班」嘅成員錢嘉樂告知自己曾志偉想邀請「洪家班」共進晚餐，不過鍾發當時身處內地，回港要隔離14日，但仍然選擇赴約。當重提此事時，鍾發就直言：「佢啱啱入去呢個無綫做台長，就想攞流量」、「我想問一句︰曾志偉你係洪家班咩？」

文雋 動作演員 鍾發在文雋的新片中大爆「依家志偉同我係唔講嘢㗎」。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發在文雋的新片中大爆「依家志偉同我係唔講嘢㗎」。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
文雋 動作演員 鍾發更透露與曾志偉擘面嘅真相。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發更透露與曾志偉擘面嘅真相。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
文雋 動作演員 鍾發重提擘面事件時更嬲爆對住鏡頭表示「曾志偉你係洪家班咩？」（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發重提擘面事件時更嬲爆對住鏡頭表示「曾志偉你係洪家班咩？」（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
文雋 動作演員 曾志偉2021年獲委任為無綫總經理（節目內容營運）。（圖片來源：東方新地）
曾志偉2021年獲委任為無綫總經理（節目內容營運）。（圖片來源：東方新地）

鍾發怒斥曾志偉唔識報恩

不過鍾發就表示在隔離結束的前一天，錢嘉樂竟告訴他曾志偉需在鍾發隔離結束當天隨官員前往日本考察，因此需要取消飯局。鍾發更稱曾志偉「打電話畀佢唔覆」，並嬲爆怒斥對方「你去日本搭檔㗎咋喎，你而家唔係主角喎！」、「你去死啦你志偉」。並透露孟海離世時，自己與大哥就是見到曾志偉從面前行過，2人「望都唔望佢一眼」。

文雋 動作演員 鍾發表示曾志偉剛成為無綫總經理就約「洪家班」食飯攞流量，自己更為對方由內地回港兼隔離14日，點知對方竟在自己隔離完成當日，隨官員前往日本考察兼取消飯局，就連打電話畀佢都冇覆。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發表示曾志偉剛成為無綫總經理就約「洪家班」食飯攞流量，自己更為對方由內地回港兼隔離14日，點知對方竟在自己隔離完成當日，隨官員前往日本考察兼取消飯局，就連打電話畀佢都冇覆。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
文雋 動作演員 鍾發隨後更嬲爆直斥「你去死啦你志偉」。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發隨後更嬲爆直斥「你去死啦你志偉」。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）

鍾發之後更爆seed表示：「你喺人哋面前，你係曾志偉，你係巴閉。你喺我鍾發面前，你永遠都係唔好同我講廢話」。更狠批曾志偉唔識感恩：「你隻攪屎棍，你唔係好叻，你有冇諗吓邊個幫過你」、「你身為一個台長，有冇關照過呢班老人家？」、「所以，為自己呢，好快死㗎」。

文雋 動作演員 鍾發亦表示自己於孟海離世時，與大哥就算見到曾志偉時「望都唔望佢一眼」。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發亦表示自己於孟海離世時，與大哥就算見到曾志偉時「望都唔望佢一眼」。（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
文雋 動作演員 （圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
文雋 動作演員 鍾發隨後仲狠批曾志偉唔識感恩，完全冇諗過當年邊個幫過佢，兼「身為一個台長，有冇關照過呢班老人家？」（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
鍾發隨後仲狠批曾志偉唔識感恩，完全冇諗過當年邊個幫過佢，兼「身為一個台長，有冇關照過呢班老人家？」（圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）

網民連環力撐鍾發鬧得好

對於鍾發突然公開曾志偉與自己結怨一事，唔少網民都留言力撐鍾發鬧得好：「睇咁多節目，冇人夠膽吋曾志偉半句，第一次聽到有人夠膽話佢」、「鐘大哥有話直說！值得尊敬！真漢子！」、「明白鍾發哥咁嬲，隔離咗10幾日，最後竟然唔出嚟見面」、「一個敢講，一個敢出！ Man哥一刀不剪，真心 respect！」、「唔係個個咁夠膽，都唔係個個咁有份量夠資格去鬧！」

撰文：東方新地圖片來源：youtube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk資料或影片來源：原文刊於新假期

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