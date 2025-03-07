「洪家班」鍾發3年前一餐飯與曾志偉擘面 憶同洪金寶「望都唔望佢一眼」

資深電影人文雋（Man哥）的YouTube頻道向來都會邀請唔同嘉賓分享娛樂圈趣事，近日文雋就邀請咗「洪家班」成員兼資深動作演員鍾發做嘉賓，除咗大談拍電影嘅軼事外，當提到是否仍與業內人士保持聯繫時，鍾發就爆seed重提與曾志偉絕交事件，更句句有骨兼怒斥對方「你去X啦」……