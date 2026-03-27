49歲文頌嫻被揭「醜態」放抖音 凍齡女神顏值不保激氣抗議！
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49歲「凍齡女神」文頌嫻近日正式進駐抖音平台，本想靚靚地拍攝首條影片吸納內地粉絲，豈料卻被13歲女兒Jamie「出賣」！原本溫馨的母女合作拍片，竟然變成女兒偷拍媽媽各種「醜態」的爆笑片段，從扶手電梯上的茫然表情、茶餐廳大啖食飯，到睡床上被突擊拍攝的驚嚇反應，通通被女兒毫不留情地記錄下來！
文頌嫻拍抖音被愛女「整蠱」
文頌嫻在抖音首條影片中寫道：「好久不見，還記得我嗎？抖音新人，請多關照」，本想以溫馨母女檔形式向內地網民打招呼。她在影片開頭表示：「今天我女兒很暖心，主動請纓當我的攝影師幫我拍抖音第一條片，叫她拍我的日常，結果……」豈料鏡頭一轉，Jamie竟然拍攝了媽媽在扶手電梯上擰轉面一臉茫然的表情，完全沒有平日優雅女神的形象。接著更是連環「偷拍」，包括文頌嫻在茶餐廳大啖食飯的豪邁樣子，以及她在睡床上熟睡被突然拍醒的驚嚇反應。
浴袍敷面膜被無情出賣
最令文頌嫻「中招」的一幕，是她穿著浴袍敷著面膜從洗手間出來，被女兒突擊拍攝的尷尬時刻。面對女兒的「無情」記錄，文頌嫻終於忍不住抗議：「喂，你呢啲叫偷拍私隱喎，我自己拍返喇。」隨後她立即「奪回」拍攝主導權，靚靚地自拍自我介紹並向大家比心，展現出專業藝人的應變能力。
13歲女兒身高直逼媽媽
除了拍片技巧「出賣」媽媽外，Jamie的身高變化同樣引起網民關注。現年13歲的她已經長到文頌嫻下巴高度，身形高挑越來越有少女味道。有網民留言指：「Jamie長這麼高了」，文頌嫻即回覆：「很快會飛，她也是龍」。
相隔19年重返TVB熒幕
文頌嫻自2012年與商人李梓慎結婚並誕下女兒後，便開始淡出幕前專心相夫教女。近年隨著女兒長大，她終於決定復出，相隔19年重返TVB熒幕，接拍法庭劇《正義女神Themis》與視后好姊妹佘詩曼合作。劇集早前已於優酷平台搶先開播，文頌嫻在劇中的表現備受好評。
網民大讚母女感情好
文頌嫻的抖音首秀雖然「醜態百出」，但網民反而大讚母女感情好，紛紛留言表示：「女兒是親生的！」、「Jamie好搞笑，完全不給媽媽面子」、「這才是真實的明星生活」、「文頌嫻好可愛，被女兒整到都咁淡定」。
資料或影片來源：原文刊於新假期