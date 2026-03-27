49歲文頌嫻被揭「醜態」放抖音 凍齡女神顏值不保激氣抗議！

49歲「凍齡女神」文頌嫻近日正式進駐抖音平台，本想靚靚地拍攝首條影片吸納內地粉絲，豈料卻被13歲女兒Jamie「出賣」！原本溫馨的母女合作拍片，竟然變成女兒偷拍媽媽各種「醜態」的爆笑片段，從扶手電梯上的茫然表情、茶餐廳大啖食飯，到睡床上被突擊拍攝的驚嚇反應，通通被女兒毫不留情地記錄下來！