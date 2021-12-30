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新垣結衣婚後神隱半年暴瘦示人 大眾關注身體狀況

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撰文：東方新地

日本「國民老婆」新垣結衣在今年5月嫁給了她在人氣劇《逃避雖可恥但有用》的拍檔星野源，令不少粉絲心碎，婚後她更「神隱」了大半年，少有公開露面，直到近日為宣傳即將在2022年1月開播的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，她才再次現身，卻被網友發現她的臉形明顯變得尖瘦，與婚前雙頰飽滿的樣子判若兩人，令粉絲都好擔心她的健康是否出現了問題！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]、《鎌倉殿的13人》劇照及預告片截圖、啤酒廣告截圖

新垣結衣親解婚後暴瘦之謎

現年33歲的新垣結衣近日為首次演出的大河劇《鎌倉殿的13人》現身宣傳活動，今次是新垣結衣自結婚後首次公開亮相，被網友發現她不但臉形變得消瘦，連髮線亦有向後移的迹象。其實在新垣結衣上月拍的啤酒廣告中，已見到臉形明顯消瘦了不少，比與星野源結婚前雙頰飽滿的樣子判若兩人。

今次是新垣結衣自今年5月結婚後首次現身公開活動。（圖片來源：IG@ko07.gatt.i）
今次是新垣結衣自今年5月結婚後首次現身公開活動。（圖片來源：[email protected]
活動上新垣結衣雖然面形變得瘦削，卻表現得精神奕奕，絲毫不見病態。（圖片來源：IG@ko07.gatt.i）
活動上新垣結衣雖然面形變得瘦削，卻表現得精神奕奕，絲毫不見病態。（圖片來源：[email protected]
新垣結衣變瘦後顴骨變得突出，和她以前雙頰飽滿的樣子判若兩人。（圖片來源：《鎌倉殿的13人》劇照）
新垣結衣變瘦後顴骨變得突出，和她以前雙頰飽滿的樣子判若兩人。（圖片來源：《鎌倉殿的13人》劇照）
《鎌倉殿的13人》將於明年1月9日在NHK電視台首播，新垣結衣將於劇中飾演「八重」，是大泉洋飾演的鎌倉幕府將軍的第一任妻子，也是男主角小栗旬暗戀的對象，是一個悲劇人物。（圖片來源：《鎌倉殿的13人》預告片截圖）
《鎌倉殿的13人》將於明年1月9日在NHK電視台首播，新垣結衣將於劇中飾演「八重」，是大泉洋飾演的鎌倉幕府將軍的第一任妻子，也是男主角小栗旬暗戀的對象，是一個悲劇人物。（圖片來源：《鎌倉殿的13人》預告片截圖）
在新垣結衣上月拍攝的啤酒廣告中，已見到她的臉形明顯消瘦了不少。（圖片來源：啤酒廣告截圖）
在新垣結衣上月拍攝的啤酒廣告中，已見到她的臉形明顯消瘦了不少。（圖片來源：啤酒廣告截圖）

矯正牙齒兩年

對於被指面形變得瘦削而引起網民熱議，新垣結衣在其官方粉絲俱樂部Yui’s Room中寫信向粉絲解釋說：「我在2019年尾拔智慧齒時拔了3顆牙齒，然後開始矯正牙齒，如此一來，可能是受到牙套的影響？令我長年的咀嚼習慣得以改善，咬肌也變得清爽了，因為這樣的情況，讓大家擔心了。」

新垣結衣的的官方粉絲俱樂部Yui's Room已於2021年12月27號關閉，結衣因此親自寫信感謝粉絲一直以來的支持，同時解釋自己臉形變得尖瘦的原因。（圖片來源：IG@ko07.gatt.i）
新垣結衣的的官方粉絲俱樂部Yui’s Room已於2021年12月27號關閉，結衣因此親自寫信感謝粉絲一直以來的支持，同時解釋自己臉形變得尖瘦的原因。（圖片來源：[email protected]
新垣結衣指自己自2019年拔了3顆智齒後，開始戴牙套矯正牙齒，因此令臉形有所改變。（圖片來源：IG@nigehajigram）
新垣結衣指自己自2019年拔了3顆智齒後，開始戴牙套矯正牙齒，因此令臉形有所改變。（圖片來源：[email protected]
2016年演出《逃避雖可恥但有用》時的新垣結衣。（圖片來源：IG@nigehajigram）
2016年演出《逃避雖可恥但有用》時的新垣結衣。（圖片來源：[email protected]

網友：還是原來好看

有不少網友對新垣結衣臉形的改變，紛紛感歎「看起來老了很多」、「還是原來好看」、「幾乎認不出來」等，但也有網友力撐她「還是一樣美」、「特地解釋很貼心」、「原來矯正牙齒真會完全變一個人」等等。

新垣結衣與星野源因拍《逃避雖可恥但有用》而結緣，在2020年11月拍完特別篇後開始拍拖。（圖片來源：IG@nigehajigram）
新垣結衣與星野源因拍《逃避雖可恥但有用》而結緣，在2020年11月拍完特別篇後開始拍拖。（圖片來源：[email protected]
今年5月新垣結衣宣布與星野源結婚，同時宣布退出事務所，以個人身分繼續演藝活動。（圖片來源：IG@nigehajigram）
今年5月新垣結衣宣布與星野源結婚，同時宣布退出事務所，以個人身分繼續演藝活動。（圖片來源：[email protected]
新垣結衣婚後改變髮型，亦令不少網友指她髮線向後移。（圖片來源：IG@nigehajigram）
新垣結衣婚後改變髮型，亦令不少網友指她髮線向後移，感覺老了不少。（圖片來源：[email protected]

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