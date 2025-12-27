新城2025｜《用背脊唱情歌》奪年度歌曲 華納寰亞歌手破冰現身 完整得獎名單
今日下午新城勁爆頒獎禮2025在會展隆重舉行，共頒發73個獎項，當中最矚目的年度歌曲由湯令山《用背脊唱情歌》奪得，而年度歌手則由林家謙摘下。今年頒獎禮以「我們的驕傲」為主題，邀請多位體育界運動員擔任頒獎嘉賓，場面星光熠熠。最令人意外的是，華納及寰亞歌手時隔多年重新出席並獲獎。
湯令山《用背脊唱情歌》奪年度歌曲
最受矚目的「勁爆年度歌曲」最終由Gareth.T湯令山憑《用背脊唱情歌》奪得，結果一出隨即引起熱議，不少網民直言感到意外。事實上，《用背脊唱情歌》早前在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》中未能躋身「我最喜愛的歌曲」最後8強，今次卻於新城成功奪得「勁爆年度歌曲」殊榮，反而獲得大量網民力撐，紛紛留言指「新城公道過叱咤」，認為歌曲無論在製作層次還是情感表達上都交足功課，得獎實屬實至名歸。
林家謙成最大贏家獲3個獎項
林家謙在今屆頒獎禮中表現出色，除了奪得最高榮譽的勁爆年度歌手外，還憑《四月物語》獲得勁爆歌曲獎項，以及勁爆唱作人金獎，合共獲得3個獎項成為當晚最大贏家。李幸倪同樣獲得3個獎項，包括勁爆女歌手金獎、勁爆網上最受歡迎女歌手，以及憑《白夜行》獲得勁爆歌曲獎項。MC張天賦亦有3個獎項入袋，包括勁爆男歌手金獎、勁爆年度專輯及勁爆歌曲獎項。
華納寰亞歌手破冰重新出席
今年頒獎禮最特別的地方是華納及寰亞歌手都有出席並獲獎，成功打破過往的僵局。華納方面派出Moon Tang、MC張天賦、Kiri T、Gareth T、陳蕾、Dear Jane等歌手出席，而寰亞則有陳健安、黃淑蔓、Amy Lo等參與。特別是GenZ歌手黃淑蔓及Moon Tang的出席，為頒獎禮注入年輕活力。據了解，華納已連續4年缺席新城頒獎禮，今年重新參與令業界感到鼓舞。
《新城勁爆頒獎禮2025》得獎名單：
- 勁爆新樂隊/組合(金)：IdG Bubbles {Sony-Green Music}
- 勁爆新樂隊/組合(銀)：Honey Punch {Baron Music}
- 勁爆新樂隊/組合(銅)：FYP {環球}
- 勁爆女新人(金)： Amy Lo {寰亞}
- 勁爆女新人(銀)： 黃洛妍 {AAM}
- 勁爆女新人(銅)：Riiana {Fireverse}
- 勁爆男新人(金)：林暐竣 {環球}
- 勁爆男新人(銀)：梁煒謙 {Vince Music}
- 勁爆男新人(雙銅)：梁祟希 {Naughty Corner} / 趙亮超 {獨立}
- 勁爆我撐新人：吳文忻 {獨立}
- 勁爆躍進女歌手(金)：鍾柔美 {AAM}
- 勁爆躍進女歌手(銀)：林芊瑩 {無限傳奇}
- 勁爆躍進女歌手(銅)：詹天文 {AAM}
- 勁爆躍進男歌手(金)：力臻 {Sony}
- 勁爆躍進男歌手(銀)：黎展峯{英皇}
- 勁爆躍進男歌手(銅)：林智樂 {AAM}
- 勁爆作曲：《逆行》 [主唱：謝霆鋒] 作曲：謝霆鋒{英皇}
- 勁爆填詞：《其實痛是你的想像》[主唱：鄧小巧] 填詞：鄧小巧 {英皇}
- 勁爆編曲：《夜闌人靜》[主唱：Moon Tang] 編曲：Gordon Flanders {華納}
- 勁爆監製：《不愛無壞》[主唱：陳柏宇] 監製：陳柏宇、Edward Chan {Sony}
- 勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(金)：姚焯菲 {AAM}
- 勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(銀)：黃淑蔓 {寰亞}
- 勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(銅)：Moon Tang{華納}
- 勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(金)：Gordon Flanders{華納}
- 勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(銀)：曾傲棐 {英皇}
- 勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(銅)：黃明德 {英皇}
- 勁爆播放指數歌曲：《Catch A Feeling》張馳豪{AAM}
- 勁爆網上最受歡迎男歌手：盧瀚霆 {大國文化}
- 勁爆網上最受歡迎女歌手：李幸倪{英皇}
- 勁爆國語力歌曲(金)：《上場》周殷廷Feat. SHIGGA SHAY 西閣 {環球}
- 勁爆國語力歌曲(銀)：《香水》謝霆鋒、歐陽娜娜 {英皇}
- 勁爆國語力歌曲(銅)：《老人與海 (再遇合唱版)》泳兒、海鳴威 {英皇}
- 勁爆合唱歌曲(金)：《我感覺到》魏浚笙/洪嘉豪{華納}
- 勁爆合唱歌曲(銀)：《你是我的專屬配對》力臻/Michael C {Sony}
- 勁爆合唱歌曲(銅)：《矛盾系女生》施匡翹/ JC 陳詠桐 {臻世娛樂}
- 勁爆唱作人(金)：林家謙{Terence Lam}
- 勁爆唱作人(銀)：洪嘉豪 {華納}
- 勁爆唱作人(銅)：林奕匡{Sony}
- 勁爆十大卓越歌手 1：鄧小巧 {英皇}
- 勁爆十大卓越歌手 2：魏浚笙 {BTBAS}
- 勁爆十大卓越歌手 3：黃妍 {Sony}
- 勁爆十大卓越歌手 4：周殷廷 {環球}
- 勁爆十大卓越歌手 5：Gareth.T 湯令山 {華納}
- 勁爆十大卓越歌手 6：方皓玟 {Strawberry Fields}
- 勁爆十大卓越歌手 7：張馳豪 {AAM}
- 勁爆十大卓越歌手 8：安俊豪 {尚品}
- 勁爆十大卓越歌手 9：Kiri T {華納}
- 勁爆十大卓越歌手 10：許廷鏗 {自許紀錄}
- 勁爆歌曲 1：《親愛的》洪嘉豪 {華納}
- 勁爆歌曲 2：《無糖可樂》泳兒 {英皇}
- 勁爆歌曲 3：《深層消毒》 林芊瑩 {無限傳奇}
- 勁爆歌曲 4：《我們什麼都不是》馬天佑 {Fame Glory}
- 勁爆歌曲 5：《你流淚所以我流淚》Dear Jane {華納}
- 勁爆歌曲 6：《白色踢死兔》魏浚笙 {BTBAS}
- 勁爆歌曲 7：《我所看見的未來》陳柏宇{Sony}
- 勁爆歌曲 8：《四月物語》林家謙 {Terence Lam}
- 勁爆歌曲 9：《白夜行》李幸倪 {英皇}
- 勁爆歌曲 10：《說謊者》MC 張天賦 {華納}
- 勁爆組合(金)：Beanies {YHYS}
- 勁爆組合(銀)：VIVA {英皇}
- 勁爆組合(銅)：XiX {環球}
- 勁爆樂隊(金)：Dear Jane {華納}
- 勁爆樂隊(銀)：Nowhere Boys {寰亞}
- 勁爆樂隊(銅)： Locksmiths 開鎖佬 {英皇}
- 勁爆女歌手(金)：李幸倪{英皇}
- 勁爆女歌手(銀)：陳蕾 {華納}
- 勁爆女歌手(銅)：泳兒 {英皇}
- 勁爆男歌手(金)：MC 張天賦{華納}
- 勁爆男歌手(銀)：陳柏宇 {Sony}
- 勁爆男歌手(銅)：陳健安 {寰亞}
- 勁爆年度專輯：「Sweet & Sour」 MC 張天賦 {華納}
- 勁爆年度歌曲：《用背脊唱情歌》Gareth.T 湯令山 {華納}
- 勁爆年度歌手：林家謙 {Terence Lam}
圖片來源：MOBTV資料或影片來源：原文刊於新假期