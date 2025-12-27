新城2025｜《用背脊唱情歌》奪年度歌曲 華納寰亞歌手破冰現身 完整得獎名單

今日下午新城勁爆頒獎禮2025在會展隆重舉行，共頒發73個獎項，當中最矚目的年度歌曲由湯令山《用背脊唱情歌》奪得，而年度歌手則由林家謙摘下。今年頒獎禮以「我們的驕傲」為主題，邀請多位體育界運動員擔任頒獎嘉賓，場面星光熠熠。最令人意外的是，華納及寰亞歌手時隔多年重新出席並獲獎。