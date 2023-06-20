新聞女王｜預告片5大焦點！佘詩曼鬥李施嬅 最估唔到有呢位男星客串！
1.佘詩曼展女王風範大騷金句
昨日網上就有《新聞女王》預告片釋出，片長1分59秒的預告片中，佘詩曼展示女王風範，仲大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」、「我哋要贏，仲要贏得漂漂亮亮！」
2.李施嬅馬國明輪流鬥佘詩曼
新聞戰場內，佘詩曼、李施嬅、馬國明3位大鬥法，相當有戲味！預告片中不少辦公室爭鬥畫面，為搶主播之位，已經火花十足。
3.何依婷被淋紅油、高Ling爭上位
《新聞女王》相當「重女」，佘詩曼領軍，其他主演包括李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕、陳曉華等。預告片中，幾位「主播」都有不同發展，例如何依婷被淋紅油、高Ling爭上位的戲份。
4.大型意外場面勁震撼
講明係新聞報導，當然有報導大型意外場面、巴士翻側倒地等做新聞直播，畫面相當震撼！
5.楊明有份客串！
除了一眾主角等名字，還有視帝陳山聰、龔慈恩、張頴康、高鈞賢等。令人意外的是，早前空降《愛·回家》劇組的楊明亦有份參與此劇。
《新聞女王》佘詩曼企C位霸氣領軍
睇今次《新聞女王》演員大合照的排位，佘詩曼當然係女一，男一馬國明和女二李施嬅則傍實其左右，高Ling（高海寧）劇中飾演馬明徒弟，就拍住馬明側邊做女三，而女四位置，竟然是飾演李施嬅徒弟兼閨蜜的曾志偉新抱、31歲的王敏奕，連飾演阿佘徒弟的何依婷都要讓位。
王敏奕獲讚演出前做足功課
佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。
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