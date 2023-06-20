新聞女王 佘詩曼

新聞女王｜預告片5大焦點！佘詩曼鬥李施嬅 最估唔到有呢位男星客串！

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視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，日前劇集終於煞科，佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人聯同劇組舉行煞科宴，劇組上下非常合拍，不少粉絲都期待呢套劇早日播出！

新聞女王 佘詩曼 佘詩曼展女王風範！
佘詩曼展女王風範！（圖片來源：網上圖片）

1.佘詩曼展女王風範大騷金句

昨日網上就有《新聞女王》預告片釋出，片長1分59秒的預告片中，佘詩曼展示女王風範，仲大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」、「我哋要贏，仲要贏得漂漂亮亮！」

新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 佘詩曼大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」
佘詩曼大騷金句：「搶獨家、搶突發、搶畫面，搶人！」（圖片來源：網上圖片）

2.李施嬅馬國明輪流鬥佘詩曼

新聞戰場內，佘詩曼、李施嬅、馬國明3位大鬥法，相當有戲味！預告片中不少辦公室爭鬥畫面，為搶主播之位，已經火花十足。

新聞女王 佘詩曼 好期待三位鬥戲！
好期待三位鬥戲！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 李施嬅十分搶戲！
李施嬅十分搶戲！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 馬國明將會同佘詩曼互相抗衡
馬國明將會同佘詩曼互相抗衡（圖片來源：網上圖片）

3.何依婷被淋紅油、高Ling爭上位

《新聞女王》相當「重女」，佘詩曼領軍，其他主演包括李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕、陳曉華等。預告片中，幾位「主播」都有不同發展，例如何依婷被淋紅油、高Ling爭上位的戲份。

新聞女王 佘詩曼 高Ling爭上位
高Ling爭上位（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 何依婷被淋紅油
何依婷被淋紅油（圖片來源：網上圖片）

4.大型意外場面勁震撼

講明係新聞報導，當然有報導大型意外場面、巴士翻側倒地等做新聞直播，畫面相當震撼！

新聞女王 佘詩曼 畫面相當震撼！
畫面相當震撼！（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 巴士翻側倒地
巴士翻側倒地（圖片來源：網上圖片）

5.楊明有份客串！

除了一眾主角等名字，還有視帝陳山聰、龔慈恩、張頴康、高鈞賢等。令人意外的是，早前空降《愛·回家》劇組的楊明亦有份參與此劇。

新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 佘詩曼 楊明劇透自己的角色是從外地回來，為了報恩會搞出個大頭佛，場面搞笑不斷
楊明已加入《愛·回家》劇組接近一個月（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）

《新聞女王》佘詩曼企C位霸氣領軍

睇今次《新聞女王》演員大合照的排位，佘詩曼當然係女一，男一馬國明和女二李施嬅則傍實其左右，高Ling（高海寧）劇中飾演馬明徒弟，就拍住馬明側邊做女三，而女四位置，竟然是飾演李施嬅徒弟兼閨蜜的曾志偉新抱、31歲的王敏奕，連飾演阿佘徒弟的何依婷都要讓位。

新聞女王 佘詩曼 新聞女王 大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。
大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。
阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。（圖片來源：TVB）

王敏奕獲讚演出前做足功課

佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。

新聞女王 佘詩曼 新聞女王 王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。
王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。
高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、TVB

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