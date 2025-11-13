新聞女王2｜何廣沛慘被黃宗澤炒魷 扮情聖向Man姐獻身搲撈因一事𤓓爆被拒
廣告
《新聞女王2》第4集昨晚播出後引發熱議，何廣沛飾演的主播Ivan慘遭黃宗澤當眾炒魷，隨即轉身向前度佘詩曼委身求職，卻被無情拒絕收場。劇情更揭曉佘詩曼賣掉直升機獨家片段後，搖身一變成為王敏奕與吳業坤的老闆，開設「公開平台」與SNK分庭抗禮。一宗業主立案法團挾持事件，意外促成兩台破天荒合作直播，背後真相令觀眾大呼過癮。
佘詩曼成立公開平台與SNK分庭抗禮
劇集終於揭曉佘詩曼的去向，她賣了直升機的獨家片段後把資金投放在「公開平台」，搖身一變成為王敏奕與吳業坤的老闆。當王敏奕與吳業坤去報道一宗業主立案法團的新聞時，遇上業主關寶慧拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表泰臣。受到刺激的關寶慧什麼人都不信，只要求見「文慧心」，當佘詩曼現身於關寶慧面前時，她表示要見的是「SNK嘅文慧心」，而非於公開平台的文慧心。
兩台破天荒合作直播化解危機
挾持事件持續擴大，高海寧以新聞處新聞主任介入，促成「SNK」與「公開平台」合作做聯播。佘詩曼與李施嬅表面雖不和，但為了事情好，於是最後屈服簽下合作備忘。佘詩曼與王敏奕深挖真相，李施嬅整合資料，三方聯手贏得漂亮的一仗。佘詩曼更在現場做直播，展現其專業新聞人的風範，成功化解這宗挾持危機。
何廣沛得罪黃宗澤慘被炒魷
第4集中何廣沛飾演的主播Ivan不知哪裡來的自信得罪新上司黃宗澤，結果被SNK當眾解僱。黃宗澤毫不留情面地在眾人面前宣布炒掉何廣沛，場面極其尷尬。被炒後的何廣沛立即轉頭去找前度佘詩曼，表面上向她表示想念，實際上卻是想「求職」投靠她的「公開平台」。不過佘詩曼回憶了一下就立即拒絕了他，除了不想再與他糾纏下去外，最主要是因為「公開平台」無法負擔多一位主播的薪金。
網民大讚何廣沛演技進步神反轉在即
網民對何廣沛在第二季的表現讚不絕口，認為他的演技比首季有明顯成長，表現更加成熟。劇中何廣沛最後在酒吧扮演「受傷小動物」，「Ivan BB」最終獲張家妍重新馴服招攬收歸旗下，原來自己一直都是權鬥下的玩具，懵然不知。「情敵」譚俊彥更預告Ivan角色結局會有神反轉，叫大家留意後續發展。有網民留言表示「何廣沛今季真係進步咗好多」、「Ivan BB呢個角色好有層次」、「期待佢同Man姐會唔會有復合機會」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期