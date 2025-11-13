新聞女王2｜何廣沛慘被黃宗澤炒魷 扮情聖向Man姐獻身搲撈因一事𤓓爆被拒

最新娛聞
東方新地

廣告

《新聞女王2》第4集昨晚播出後引發熱議，何廣沛飾演的主播Ivan慘遭黃宗澤當眾炒魷，隨即轉身向前度佘詩曼委身求職，卻被無情拒絕收場。劇情更揭曉佘詩曼賣掉直升機獨家片段後，搖身一變成為王敏奕與吳業坤的老闆，開設「公開平台」與SNK分庭抗禮。一宗業主立案法團挾持事件，意外促成兩台破天荒合作直播，背後真相令觀眾大呼過癮。

佘詩曼成立公開平台與SNK分庭抗禮

劇集終於揭曉佘詩曼的去向，她賣了直升機的獨家片段後把資金投放在「公開平台」，搖身一變成為王敏奕與吳業坤的老闆。當王敏奕與吳業坤去報道一宗業主立案法團的新聞時，遇上業主關寶慧拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表泰臣。受到刺激的關寶慧什麼人都不信，只要求見「文慧心」，當佘詩曼現身於關寶慧面前時，她表示要見的是「SNK嘅文慧心」，而非於公開平台的文慧心。

兩台破天荒合作直播化解危機

挾持事件持續擴大，高海寧以新聞處新聞主任介入，促成「SNK」與「公開平台」合作做聯播。佘詩曼與李施嬅表面雖不和，但為了事情好，於是最後屈服簽下合作備忘。佘詩曼與王敏奕深挖真相，李施嬅整合資料，三方聯手贏得漂亮的一仗。佘詩曼更在現場做直播，展現其專業新聞人的風範，成功化解這宗挾持危機。

何廣沛得罪黃宗澤慘被炒魷

第4集中何廣沛飾演的主播Ivan不知哪裡來的自信得罪新上司黃宗澤，結果被SNK當眾解僱。黃宗澤毫不留情面地在眾人面前宣布炒掉何廣沛，場面極其尷尬。被炒後的何廣沛立即轉頭去找前度佘詩曼，表面上向她表示想念，實際上卻是想「求職」投靠她的「公開平台」。不過佘詩曼回憶了一下就立即拒絕了他，除了不想再與他糾纏下去外，最主要是因為「公開平台」無法負擔多一位主播的薪金。

網民大讚何廣沛演技進步神反轉在即

網民對何廣沛在第二季的表現讚不絕口，認為他的演技比首季有明顯成長，表現更加成熟。劇中何廣沛最後在酒吧扮演「受傷小動物」，「Ivan BB」最終獲張家妍重新馴服招攬收歸旗下，原來自己一直都是權鬥下的玩具，懵然不知。「情敵」譚俊彥更預告Ivan角色結局會有神反轉，叫大家留意後續發展。有網民留言表示「何廣沛今季真係進步咗好多」、「Ivan BB呢個角色好有層次」、「期待佢同Man姐會唔會有復合機會」。

新聞女王2 何廣沛 新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 關寶慧 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 何廣沛 何廣沛 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
何廣沛 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 何廣沛 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 何廣沛 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 何廣沛 向佘詩曼委身求職（圖片來源：TVB）
向佘詩曼委身求職（圖片來源：TVB）
新聞女王2 何廣沛 何廣沛 新聞女王2 被SNK炒魷後，又遭Man姐拒絕，37歲嘅何廣沛在酒吧扮演「受傷小動物」，Ivan BB 獲張家妍重新馴服招攬收歸旗下。（圖片來源：TVB）
何廣沛 新聞女王2 被SNK炒魷後，又遭Man姐拒絕，37歲嘅何廣沛在酒吧扮演「受傷小動物」，Ivan BB 獲張家妍重新馴服招攬收歸旗下。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 