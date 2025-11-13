新聞女王2｜何廣沛慘被黃宗澤炒魷 扮情聖向Man姐獻身搲撈因一事𤓓爆被拒

《新聞女王2》第4集昨晚播出後引發熱議，何廣沛飾演的主播Ivan慘遭黃宗澤當眾炒魷，隨即轉身向前度佘詩曼委身求職，卻被無情拒絕收場。劇情更揭曉佘詩曼賣掉直升機獨家片段後，搖身一變成為王敏奕與吳業坤的老闆，開設「公開平台」與SNK分庭抗禮。一宗業主立案法團挾持事件，意外促成兩台破天荒合作直播，背後真相令觀眾大呼過癮。