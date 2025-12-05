新聞女王2｜何廣沛提分手引熱議 佘詩曼親自回應：都是成年人
何廣沛Ivan堅持新聞操守提分手
在最新一集中，潘志傲Ivan為了能夠客觀中立地報導涉及Man姐的負面新聞，毅然決定結束兩人的戀愛關係。Ivan表示作為新聞人必須不偏不倚，尊重事實的操守比個人感情更重要。這個艱難的決定展現了Ivan作為新聞工作者的專業態度，但同時也讓觀眾看到他內心的掙扎和不捨。劇情安排讓Ivan在愛情與事業之間作出選擇，最終選擇了新聞人的職業操守。
佘詩曼小紅書親自回應分手劇情
面對網民的熱烈討論，佘詩曼在小紅書發文回應分手話題。她寫道：「關於分手這件事，今天我也看到大家的討論。其實我們的關係早已經結束了，只是可能有時不需要說得那麼清楚，都是成年人，不用大費周章去解釋。」佘詩曼進一步解釋Ivan的心理狀態，指出「Ivan心裡面一直愛着Man姐，又要面臨做好蘭桂芳Special，Ivan要為自己作心理輔導，所以他找Man姐說分手，其實是讓自己好過一點。」她表示理解Ivan的用意，所以答應正式分手。
《新聞女王2》姊弟戀發展回顧
《新聞女王》佘詩曼與下屬何廣沛的關係，兩人私下竟然是「床伴」，男方從後熊抱，激烈床戲也讓佘詩曼意外露出事業線，成為全集焦點之一。劇集節奏明快，首集即有權鬥，分黨分派！女皇「文慧心」佘詩曼來到第二集更有肉搏35歲何廣沛場面，睇到觀眾嘩嘩聲！
新聞女王｜何廣沛問阿佘「要唔要來多次」
第二集片段中，35歲何廣沛和女皇佘詩曼二人在床上纏綿，男方從後熊抱，更問阿佘「要唔要來多次」、「只會同你說真話」，佘詩曼以黑色吊帶低胸睡衣上陣，都好誘惑！
新聞女王｜佘詩曼激罕晒事業線 何廣沛激凸「豬腩肉」
激情畫面逐格睇，仲見到佘詩曼激罕晒事業線，非常搶鏡！另一方面，有內地網友批評何廣沛暴露「豬腩肉」，肚皮有幾摺明顯未修身，認真尷尬，更被嘲襯唔起阿佘。「為啥不找個身材好的 這身材都沒腹肌配不上阿佘」、「那男的 我真的不想看到他演戲」、「我覺得吳偉豪更適合演這個小奶狗」。
新聞女王｜何廣沛自爆：有啲嘢對唔住阿佘！
佘詩曼同何廣沛不止是新聞部同事，幕後亦有一段秘密地下情，仲會上演一幕香艷床戲，一眾台前幕後昨晚就約埋一齊食飯齊齊欣賞首集推出，何廣沛佘詩曼就分享拍攝細節，阿佘爆何廣沛堅持足足3個月保持一身好肌肉上陣，何廣沛笑言：
「忍口唔緊要，我都覺得有啲嘢對唔住阿佘，因為話說個location 有啲遠，我由另一個劇組過嚟嘅時候，我係行咗廿幾分鐘上山，上到嚟係身水身汗，但因為要拍，我又冇時間梳洗，同埋嗰時係夏天，所以其實嗰段床戲有浸味㗎！阿佘好專業，冇介意過我！」在旁的阿佘笑指：「真係聞唔到。」
新聞女王｜激情畫面預告 馬國明何依婷電視台中激吻
49歲的馬國明和29歲的何依婷雖然年紀相差20歲，但拍起戲來卻一點也不尷尬，當中2人更有激情場面。在預告中，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，與飾演晚間主播「徐曉薇」的何依婷玩辦公室戀情，2人更在電視台中情不自禁激吻一番。
新聞女王︱佘詩曼肉搏譚俊彥
48歲的阿佘非常有艷福，在劇中有2條感情線，先與43歲的譚俊彥上演親熱戲。飾演黃金時段主播「Man姐」的阿佘，先與飾演車房老闆「陳子傑」的譚俊彥在餐廳親一番，再於在房間入面飛擒大咬，嘴唇咬嘴唇，相當刺激！