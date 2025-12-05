新聞女王2｜何廣沛提分手引熱議 佘詩曼親自回應：都是成年人

TVB劇集《新聞女王2》第18集播出後，Ivan（何廣沛飾演）向Man姐（佘詩曼飾演）提出分手的劇情引發網民熱烈討論。劇中Ivan為了履新SNK電視部副總監一職，決定與Man姐結束戀愛關係，堅持新聞人客觀中立的操守。這段虐心情節讓觀眾看得心痛不已，紛紛在社交平台上表達感受。