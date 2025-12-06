新聞女王2｜何廣沛為上位狠撇佘詩曼？Man姐爆喊揭分手真相 網民睇到勁心痛！
昨晚虐心分手 何廣沛歸還信物心碎道別
在昨晚播出的劇情中，Ivan（何廣沛飾）獲Kingston（黃宗澤飾）提拔為SNK副總監，卻被指派負責報道Man姐（佘詩曼飾）的負面新聞專題。面對事業與感情的巨大衝突，Ivan為堅守Man姐教導的傳媒人專業操守，選擇忍痛斬斷情絲，主動提出分手。他更心痛地對Man姐說：「一個唔偏私嘅慘劇報道，同一隻戀愛腦嘅小奶狗，我好清楚知道 Man 姐一定會揀前者」，並將Man姐當初送贈的領呔夾歸還，象徵關係正式結束。看著昔日的小奶狗終於成長，Man姐強忍心痛，先是露出嘉許的表情，再不捨地輕撫其面頰道別：「大個仔，分手喇。」二人眉宇間盡是不捨與心痛，場面極具感染力。
佘詩曼親解分手真相：關係早已經結束了
對於這場引爆網民熱烈討論的分手戲，女主角佘詩曼亦在個人社交平台作出回應，她以Man姐的口吻寫道：「其實我們的關係早已經結束了，只是可能有時不需要說得那麼清楚，都是成年人，不用大費周章去解釋。」阿佘的留言充滿懸念，似乎暗示二人關係早已存在暗湧。她更強調，Man姐完全明白Ivan提出分手的真正用心，並非不愛，而是為了保護雙方。在該場戲中，佘詩曼的演技再次封神，在專業上司的氣場與熱戀中依戀不捨的情感之間切換自如，將角色分手時的複雜內心世界立體地呈現出來，讓觀眾看得非常投入。
何廣沛揭分手戲內幕 監製臨場加戲昇華感情
何廣沛受訪時透露，為了演好這場關鍵的分手戲，他做足了功課，並特別感激佘詩曼在現場的幫助：「阿佘一眼就睇得出我已經入咗戲，仲刻意同我保持距離，令我更專注投入拍呢場戲。」他更爆料指，總監製鍾澍佳在現場臨時加了兩個關鍵動作，令整場戲的感染力大大提升。首先是Man姐輕撫Ivan臉頰的動作，呼應了第一季二人離別的經典場面；其次是歸還領呔夾的設計，鍾澍佳認為分手應該有儀式感，此舉不但能勾起觀眾在第一季的回憶，也讓這段感情的終結更添傷感與厚度。
網民洗版勁心痛 激讚何廣沛演技大躍進
Ivan與Man姐的感情線一直是《新聞女王2》的焦點，如今忍痛分手，引來網民洗版式留言，大呼心痛。不少網民一面倒被劇情觸動，並大讚何廣沛演技大有進步：「分手那段是真的很感動」、「完全感覺到小奶狗還是很愛 Man 姐」、「好希望你們在一起」、「事成後想看你和 Man 姐復合啊」。另外，對於Man姐因專題報道而崩潰爆喊一幕，網民同樣給予高度評價，認為佘詩曼將角色潛藏的脆弱感演繹得淋漓盡致：「今季 Man 姐 Show 咗好多軟弱嘅一面」、「看著感覺揪心」、「哭得梨花帶雨」。