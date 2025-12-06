新聞女王2｜何廣沛為上位狠撇佘詩曼？Man姐爆喊揭分手真相 網民睇到勁心痛！

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情極度虐心，何廣沛飾演的Ivan為保專業竟忍痛向佘詩曼飾演的Man姐提出分手，Man姐更因舊日傷痛被重提而當場崩潰爆喊，場面我見猶憐，令無數觀眾心碎。究竟這對姐弟戀是否就此告終？佘詩曼事後更在社交平台親自回應，揭開分手背後真相！