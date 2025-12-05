《新聞女王2》佘詩曼童年陰影大揭秘｜遭養母夏文汐當眾狙擊 竟因一事被封「機械Man」？
昨晚劇情高峰 Kingston亂入直播搞局
昨晚劇情最緊張一幕，莫過於Kingston（黃宗澤飾）為狙擊Man姐（佘詩曼飾）而無所不用其極。先是在Madam Yuen（夏文汐飾）的祝捷晚宴上，趁二人激烈爭辯時，突然向全場揭發她們的養母女關係，引發軒然大波。其後在許詩晴（高海寧飾）策劃的八台聯播採訪中，Kingston再度出招，公開一張名為「哭泣的女孩」的新聞舊照，直指Man姐就是1993年一宗慘劇的罪魁禍首，成功將焦點從Madam Yuen獲獎轉移。結尾Madam Yuen更親口證實Man姐就是「哭泣的女孩」，將劇情推向高峰，留下極大懸念，到底Man姐的童年發生了甚麼事？這段神秘過去又是否與她不斷發惡夢有關？
夏文汐驚喜加盟 爆佘詩曼係「機械Man」
今季驚喜加盟飾演Man姐霸氣養母的夏文汐，原來本身是《新聞女王》的忠實粉絲，對於能參演第二季感到非常驚喜。她笑言總監製鍾澍佳看中她夠霸氣，但自己開拍前仍擔心未能達到劇本要求，有刻意培養氣場。談及與視后佘詩曼合作，夏文汐謙稱可以「學到嘢」，更大讚對方非常專業，並笑著封她為「機械Man」。她佩服地表示：「好似呢啲咁熱嘅場口，我個妝都溶晒，佢一啲都唔溶嘅，好淡定，好犀利，我好佩服佢！」可見阿佘在片場的穩定表現，連前輩都為之折服。
Man姐母女關係錯綜複雜 劇組暗藏三代母女裝
劇中Man姐與Madam Yuen的母女關係成為網民焦點，二人雖然每次見面都唇槍舌劍，但其實Madam Yuen所做的一切都是為Man姐著想，從帶她四出採訪、為她畢業鋪路，到阻止她做網媒，雖然方式專制，但出發點都是愛。而Man姐尖酸刻薄的風格，也與養母如出一轍，側面印證了Madam Yuen對她的深遠影響。更有細心網民發現，劇組巧妙地為二人安排了三款不同時期的「母女裝」，由Man姐美國讀書時的「長髮Look」、初出茅廬的「曲髮Look」到現在的「爽直短髮Look」，髮型上的微妙默契，突顯了這對母女之間複雜又深厚的連結，足見劇組心思細密。
網民激讚母女對手戲：「被二人對話狠狠共情」
佘詩曼與夏文汐兩位好戲之人的連場激辯，看得觀眾相當過癮，網民一面倒洗版式激讚，認為二人的母女關係描寫得非常立體。不少留言都表示極有共鳴，紛紛寫道：「被二人對話狠狠共情」、「真係好常見嘅父母同仔女溝通問題。」、「只要係Man姐同Madam Yuen嘅針鋒相對戲，就好好睇。」、「呢對母女又愛又恨嘅關係好真實」。劇中二人雖然經常駁火，但處處流露出的關心與在乎，成功觸動觀眾，成為近期討論度最高的劇情線之一。