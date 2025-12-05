《新聞女王2》佘詩曼童年陰影大揭秘｜遭養母夏文汐當眾狙擊 竟因一事被封「機械Man」？

台慶劇《新聞女王2》劇情掀起高潮！在昨晚（4日）播出的集數中，Man姐（佘詩曼飾）不為人知的童年夢魘即將揭開！她在養母Madam Yuen（夏文汐飾）的祝捷晚宴上，與對方就媒體生態激烈爭辯，其後更被Kingston（黃宗澤飾）當眾揭發二人母女關係，場面極度緊張；究竟Man姐在1993年慘劇中扮演甚麼角色？她過去又隱藏著甚麼驚人秘密？