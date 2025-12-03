新聞女王2｜佘詩曼假入邪教反擊！5分鐘對質戲踢爆張松枝真面目 網民：TVB最帥反派！

最新娛聞
東方新地

廣告

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情迎來驚天大逆轉！一直以為誤入歧途的Man姐（佘詩曼飾），竟是潛入「晶耀學院」做臥底，更與劉艷（王敏奕飾）裏應外合，當眾揭破宏光大師（張松枝飾）的邪教騙局，看得觀眾拍案叫絕。究竟Man姐如何設局反擊？而飾演「神棍」的張松枝更憑短短5分鐘對質戲獲封神，到底有多精彩？

《新聞女王2》宏光大師5分鐘對質戲晒神級演技

昨晚劇情高潮落在Man姐與宏光大師的終極對質，長達5分鐘的戲份可謂零冷場。劇情講述宏光大師原本氣定神閒地召開記者會，面對劉艷的連串質疑仍表現淡定。然而，當Man姐公開他偷偷對信徒下藥的影片後，張松枝的表情瞬間轉變，由一貫的溫文爾雅跌入驚恐慌亂，眼神流露徬徨，懇求信徒冷靜，完美演繹角色害怕一無所有的恐懼。其後他企圖揭露Man姐的過去以轉移視線，反被Man姐大爆黑歷史，情緒再度切換至自欺欺人模式，最終在眾叛親離下徹底崩潰，歇斯底里地指罵學員，情緒層次分明，盡顯頂級演技。

張松枝逆齡顏值獲封「TVB最帥反派」

張松枝在《新聞女王2》中的精湛演出，不但演技備受肯定，其保養得宜的超強顏值同樣成為網民焦點。劇中他飾演的「神棍大師」在陰謀被揭穿前，一直流露暖男氣質，但偶爾滲出的陰森眼神已盡顯功架。網民大讚他「好像吃了防腐劑」，更指他「年輕時像宋仲基，現在像孔劉」，將他與兩大韓流男神相提並論。不少觀眾留言激讚：「張松枝真的是要演技有演技，要顏值有顏值」、「繼《刑偵12》後又看到張松枝，很有驚喜」，一面倒的讚賞令他獲封「TVB最帥反派」。

《新聞女王2》劇情改編南韓攝理教真實事件

劇中引發熱議的「晶耀學院」個案，原來是改編自兩年前震驚全球的南韓「攝理教」（JMS）真實事件，再度引證編劇團隊緊貼時事的觸覺。現實中的「攝理教」由鄭明析於1978年創立，該組織被揭發利用宗教權力，暗中對信徒進行思想控制、詐騙甚至性犯罪。2023年更有紀錄片團隊深入調查，揭發該組織如何全方位控制信徒的生活，其信徒更遍佈社會各階層，勢力龐大。《新聞女王2》將此社會現象高度還原，令劇情更具追看性及警世意味。

網民激讚編劇神還原騙局：「詐騙界教科書！」

《新聞女王2》再度憑著寫實劇情引爆網絡討論，網民一面倒臣服於編劇的功力，大讚劇情精準又貼地，紛紛洗版留言：「每一步都精準拿捏人性的高端騙局」、「簡直是詐騙界教科書」。更有網民感悟：「脆弱從來不是錯，別把救贖的鑰匙交給陌生人。」劇中Man姐亦金句連連，包括「我知道大家好需要心靈慰藉，但係唔該你哋都要保持清醒」、「每個人都有過去，我嘅過去成就咗我依家」，不但點醒劇中人，也為觀眾帶來逆境自強的啟示。

新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 