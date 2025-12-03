新聞女王2｜佘詩曼假入邪教反擊！5分鐘對質戲踢爆張松枝真面目 網民：TVB最帥反派！

台慶劇《新聞女王2》昨晚劇情迎來驚天大逆轉！一直以為誤入歧途的Man姐（佘詩曼飾），竟是潛入「晶耀學院」做臥底，更與劉艷（王敏奕飾）裏應外合，當眾揭破宏光大師（張松枝飾）的邪教騙局，看得觀眾拍案叫絕。究竟Man姐如何設局反擊？而飾演「神棍」的張松枝更憑短短5分鐘對質戲獲封神，到底有多精彩？