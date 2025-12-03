新聞女王2｜佘詩曼假入邪教反擊！5分鐘對質戲踢爆張松枝真面目 網民：TVB最帥反派！
《新聞女王2》宏光大師5分鐘對質戲晒神級演技
昨晚劇情高潮落在Man姐與宏光大師的終極對質，長達5分鐘的戲份可謂零冷場。劇情講述宏光大師原本氣定神閒地召開記者會，面對劉艷的連串質疑仍表現淡定。然而，當Man姐公開他偷偷對信徒下藥的影片後，張松枝的表情瞬間轉變，由一貫的溫文爾雅跌入驚恐慌亂，眼神流露徬徨，懇求信徒冷靜，完美演繹角色害怕一無所有的恐懼。其後他企圖揭露Man姐的過去以轉移視線，反被Man姐大爆黑歷史，情緒再度切換至自欺欺人模式，最終在眾叛親離下徹底崩潰，歇斯底里地指罵學員，情緒層次分明，盡顯頂級演技。
張松枝逆齡顏值獲封「TVB最帥反派」
張松枝在《新聞女王2》中的精湛演出，不但演技備受肯定，其保養得宜的超強顏值同樣成為網民焦點。劇中他飾演的「神棍大師」在陰謀被揭穿前，一直流露暖男氣質，但偶爾滲出的陰森眼神已盡顯功架。網民大讚他「好像吃了防腐劑」，更指他「年輕時像宋仲基，現在像孔劉」，將他與兩大韓流男神相提並論。不少觀眾留言激讚：「張松枝真的是要演技有演技，要顏值有顏值」、「繼《刑偵12》後又看到張松枝，很有驚喜」，一面倒的讚賞令他獲封「TVB最帥反派」。
《新聞女王2》劇情改編南韓攝理教真實事件
劇中引發熱議的「晶耀學院」個案，原來是改編自兩年前震驚全球的南韓「攝理教」（JMS）真實事件，再度引證編劇團隊緊貼時事的觸覺。現實中的「攝理教」由鄭明析於1978年創立，該組織被揭發利用宗教權力，暗中對信徒進行思想控制、詐騙甚至性犯罪。2023年更有紀錄片團隊深入調查，揭發該組織如何全方位控制信徒的生活，其信徒更遍佈社會各階層，勢力龐大。《新聞女王2》將此社會現象高度還原，令劇情更具追看性及警世意味。
網民激讚編劇神還原騙局：「詐騙界教科書！」
《新聞女王2》再度憑著寫實劇情引爆網絡討論，網民一面倒臣服於編劇的功力，大讚劇情精準又貼地，紛紛洗版留言：「每一步都精準拿捏人性的高端騙局」、「簡直是詐騙界教科書」。更有網民感悟：「脆弱從來不是錯，別把救贖的鑰匙交給陌生人。」劇中Man姐亦金句連連，包括「我知道大家好需要心靈慰藉，但係唔該你哋都要保持清醒」、「每個人都有過去，我嘅過去成就咗我依家」，不但點醒劇中人，也為觀眾帶來逆境自強的啟示。