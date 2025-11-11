《新聞女王2》首播佘詩曼即反口！推翻「飲水泯恩仇」驚人真相 網民聽完金句：毛骨悚然
昨晚首播即爆羅生門 四大女王喪禮上當面對質
《新聞女王2》第一集劇情極速推進，一開場已是梁景仁（佐治）的喪禮，Man姐佘詩曼、張家妍李施嬅、許詩晴高海寧及劉艷王敏奕四位前SNK戰友再度聚首。天真的劉艷以為一杯紅酒可讓大家再講真心話，誰知卻引爆驚人羅生門！張家妍率先否認：「我幾時同你哋分過一支水呀？」Man姐更正：「嗰日係我飲完啖水之後，你哋搶支水嚟飲嘅，唔係分。」許詩晴則有第三個版本：「你係咪記錯咗呀，我哋又唔係喺沙漠，明明一人一支架喎。」四人四個說法，徹底推翻上季看似和諧的結局，最後家妍一句「你見到嘅只係視覺唔代表事實，其他人見到嘅只係觀點唔代表真相」，更是為這場女王之戰揭開更心寒的序幕。
Man姐佘詩曼霸氣復出：「我唔係等運到 係等風到」
在眾人還糾結於昔日恩怨時，已退隱半年的Man姐早已另有盤算。當元朗舊樓倒塌，她吼準時機，直接乘直升機空降現場上空進行直播，以最強勢的姿態宣告回歸新聞界，場面震撼。面對譚俊彥的質疑，她淡然拋出金句回應自己的野心，盡顯女王風範：「命運係靠自己去爭取嘅，我唔係等運到，我係等風到…如果你把握好風勢，細細力都可以去到很遠。」這番話不僅宣告她將再次掀起風雲，更預示一場傳統媒體與新媒體的鬥爭即將展開，而她，早已準備好乘風而起。
2024年世紀和解？監製親解「飲水」真正含意
回帶到2024年《新聞女王》大結局，「飲水泯恩仇」一幕成為經典，當時網民都解讀為眾女王世紀和解。劇集總監製曾透露，該幕其實是臨時加插，並非代表和好，而是想表達一個道理：「搶來搶去為了面前一杯水？為什麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋」。他更直言「在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好」。如今第二季首集就上演「羅生門」戲碼，正正印證了監製當日的說法，昔日的和解畫面，原來只是觀眾的一廂情願，女王之間的鬥爭從未真正停止。
網民洗版狠讚金句：「句句都係職場生存之道！」
劇集首播後，網民隨即在討論區洗版，一面倒大讚劇情緊湊、對白精警！當中多句警世金句更被封為「職場生存天書」。網民紛紛留言：「『你見到嘅只係視角，唔代表事實；其他人見到嘅只係觀點，唔代表真相。』聽到毛骨悚然，公司日日都發生緊！」、「許詩晴句『今次我哋可以為咗利益而合作，下次都可以為咗利益而反面』先係最真實嘅職場寫照！」、「Man姐句『我唔係等運到，我係等風到』型到裂開！」亦有網民笑言劇組玩味十足：「『傾兩句就話洗白，唔扯頭髮又話爛尾』呢句根本係串緊上一季嘅網民留言！」