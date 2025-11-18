佘詩曼親揭《新聞女王2》AI主播誕生過程｜惡鬥「複製人」一幕 網民睇到起雞皮！
《新聞女王2》昨晚劇情大暴走 AI主播突襲直播現場
昨晚一集劇情中，SNK總監Kingston（黃宗澤飾）為求刺激公司股價，竟在未經同意下，利用科技灰色地帶推出「AI主播文慧心」及「AI主播梁景仁」，並聯同網紅唐芷瑤（陳曉華飾）在網上大帶風向。此舉隨即引爆一場真人與AI的終極對決，在西貢發現戰時炸彈的突發新聞現場，「AI主播文慧心」與真人Man姐正面交鋒。Man姐憑藉多年累積的採訪經驗、驚人記憶力及超強應變能力，無論在速度或準確度上都完全拋離AI主播，最終以絕對實力贏得漂亮一仗，再次證明人類的專業無可取代。
佘詩曼親揭AI主播誕生秘密 「演繹比自己更難」
對於劇中像真度極高的「AI主播文慧心」，主角佘詩曼在受訪時親自拆解其誕生過程。原來劇組是透過拍攝阿佘說話及不同反應的片段，以收集數據再交由AI公司生成相關畫面。即使只是拍攝素材，阿佘亦落足苦功，她坦言過程極具挑戰性： 「這個挺難的，因為（拍時）我覺得要生硬一點；為了令說話和動作像機器人，我看了很多視頻、看一下怎麼去演一個AI，反正就是比演自己更難。」至於同場的黃宗澤則非常入戲，以Kingston的涼薄老闆口吻笑稱，即使梁景仁（George）死了也要回來上班，因為他只是SNK的一個工具。
劇情呼應2024年真實事件 西貢曾現500磅二戰炸彈
劇中在西貢海底發現炸彈的情節，原來是取材自真實事件，令劇情更添實感。翻查資料，在2024年9月，確實有市民於西貢一帶海域發現一枚二戰時期遺留的日式500磅空投炸彈。據當時警方爆炸品處理課人員指出，該炸彈威力足以炸毀鋼筋混凝土建築。最終，警方成功以「水下受控引爆」方式將其拆除，引爆一刻海中心濺起巨型水花，場面相當震撼。劇組巧妙地將此真實新聞融入劇情，讓觀眾更能投入Man姐與AI對決的緊張氣氛之中。
網民洗版激讚劇情前瞻 「對濫用AI一種控訴」
昨晚《新聞女王2》播出後，有關真人主播與AI對決的議題立即在網上引發熱烈討論，網民一面倒洗版式激讚劇集題材貼地且具前瞻性，成功啟發觀眾反思。不少留言大讚劇情震撼：「看完第6集太爽了，這就是對濫用AI的一種控訴」、「技術可以輔助，卻難以取代新聞的溫度與人文關懷」。亦有網民認為劇情真實反映現況：「現在AI真的還沒達到播新聞不會露出破綻的程度」、「不僅呼應了當下AI技術的熱潮，也直面了肖像權、著作權等法律灰區」，認為劇集再次展現製作團隊的視野與使命感。