佘詩曼親揭《新聞女王2》AI主播誕生過程｜惡鬥「複製人」一幕 網民睇到起雞皮！

台慶劇《新聞女王2》昨晚（17日）劇情再掀高潮，佘詩曼飾演的「Man姐」文慧心竟遭黃宗澤飾演的Kingston暗算，推出像真度極高的「AI主播文慧心」！在西貢炸彈現場，真人Man姐與AI主播更進行世紀直播對決，場面震撼，氣氛緊張到極點。面對這個由自己數據生成的「複製人」，Man姐究竟如何反敗為勝？